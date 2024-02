Les Beatles auront chacun droit à leur biopic pour raconter leur légende

Le réalisateur Oscarisé Sam Mendes se lance dans la réalisation et la production de quatre films sur John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, chacun explorant l’histoire du groupe du point de vue d’un de ses membres. Les biopics, financés et distribués mondialement par Sony, promettent de se croiser pour raconter l’histoire du groupe légendaire, avec une sortie en salle prévue pour 2027.

Le réalisateur oscarisé Sam Mendes entreprend un projet ambitieux en partenariat avec Sony Pictures. Le réalisateur d’American Beauty, 1917, Skyfall ou encore Les Noces Rebelles a annoncé l’arrivée de quatre biopiocs sur les Beatles.

À lire aussi : Réunis au grand complet, Les Beatles s’apprêtent à dévoiler une chanson inédite… Wait, what ?

« Une expérience cinématographique extraordinairement épique et palpitante »

Chaque long métrage explorera l’histoire du groupe depuis le point de vue de l’un de ses membres emblématiques. Comme le rapporte IndieWire, ce projet marque la première fois qu’, Apple Corps Ltd., le label créé par les Beatles, ainsi que les familles de John Lennon et George Harrison, accordent les droits complets sur l’histoire et la musique d’un film scénarisé.

Selon Sony Pictures Entertainment, ces biopics formeront une sorte de récit choral : ils « se croiseront » pour raconter une histoire unifiée du groupe légendaire. Chacun des films aura une « fenêtre de sortie en salle complète » en 2027. La cadence de leur sortie, décrite comme « innovante et révolutionnaire » par le studio, sera dévoilée ultérieurement.

The Beatles // Source : tmdb

Pippa Harris, co-productrice des films et habituée à travailler avec Sam Mendes avec qui elle a fondé une société de production a expliqué :

« Nous voulons que ce soit une expérience cinématographique extraordinairement épique et palpitante : quatre films, vus de quatre points de vue différents, pour raconter une seule histoire sur le groupe le plus célèbre de tous les temps. »

Sam Mendes, qui officie également comme producteur du projet, a déclaré être « honoré de raconter l’histoire du plus grand groupe de rock de tous les temps ». Pour l’heure, la date de sortie des quatre films a été annoncée pour 2027.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.