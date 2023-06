Réunis au grand complet, Les Beatles s’apprêtent à dévoiler une chanson inédite… Wait, what ?

Au micro de BBC Radio 4, Paul McCartney a expliqué qu’une intelligence artificielle avait su extraire la voix de John Lennon à partir d’une ancienne cassette enregistrée par le leader du groupe, décédé en 1980. À partir de cet enregistrement créé par une IA, Les Beatles vont sortir une chanson inédite.

On se croirait dans un épisode de Black Mirror, dont on ne sait pas s’il est passionnant ou terrifiant. Les Beatles dévoileront bientôt une chanson inédite. Paul McCartney a annoncé que le « dernier enregistrement des Beatles » était sur le point de voir le jour.

« Sans John Lennon ? », peut-on légitimement se demander ? Si : l’artiste tragiquement disparu il y a 43 ans fera bel et bien partie du projet, grâce à un ingrédient magique… l’intelligence artificielle.

« Nous avons réussi à prendre la voix de John et à la purifier »

On se demande si cette décision est une bonne nouvelle. Le mardi 13 juin, Paul McCartney était invité par la radio BBC et en a profité pour révéler une information qui a de quoi faire des nœuds au cerveau du monde entier.

Paul McCartney a annoncé que Les Beatles feraient leur retour au complet à travers une chanson inédite. L’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste britannique qui fêtera ses 81 ans dans quelques jours a levé le voile sur le mystère de la présence de John Lennon sur ce morceau. Une intelligence artificielle a recréé sa voix.

Plus précisément, l’IA n’a pas recréé la voix de John Lennon de toute pièce : elle a extraite cette dernière d’une ancienne cassette, en la séparant de l’accompagnement musical, afin de ne garder que la voix du leader décédé.

« Nous avons réussi à prendre la voix de John et à la purifier grâce à l’IA pour pouvoir mixer l’enregistrement normalement. Paul McCartney

The Beatles // Source : tmdb

« Pour Paul » : l’histoire de cette cassette est la plus touchante que vous entendrez aujourd’hui

Au micro de BBC Radio 4, Paul McCartney a chanté les louanges du réalisateur Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, à qui l’on doit également l’excellent documentaire musical en 3 parties Get Back. Sorti en 2021, le film était tiré de plus 60 heures d’images inédites et de 150 heures d’enregistrement audio.

On comprend donc pourquoi la fameuse cassette était entre de bonnes mains avec Peter Jackson. Paul McCartney a expliqué que c’était Peter Jackson qui avait « réussi à extraire la voix de John d’un petit morceau de cassette », grâce à une IA.

Si Paul McCartney n’a pas dévoilé le nom de la fameuse chanson, la BBC a avancé qu’il pourrait s’agir du titre Now and Then, enregistré en 1978. La démo de cette chanson se trouvait dans une cassette annotée de l’inscription « Pour Paul ». John Lennon n’aurait jamais eu le temps de la remettre à son ami et n’est que quatorze ans après sa mort, en 1994, que Yoko Ono, la veuve de Lennon l’aurait finalement remise à McCartney…

On aura cette anecote en mémoire lorsqu’on entendra à nouveau la voix de John Lennon dans le « dernier enregistrement des Beatles », et que les larmes couleront à flot.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.