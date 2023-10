Edith Piaf : faux certificat, double décès… la folle histoire de sa (fausse) mort

Ce mardi 10 octobre marque le soixantième anniversaire de la disparition d’Édith Piaf. C’est l’occasion de se replonger dans l’histoire tumultueuse (et un peu glauque) entourant sa mort.

Longtemps, on a raconté qu’Edith Piaf était décédée le 11 octobre 1963 à son domicile parisien, dans le 16e arrondissement. Mais ces informations cachent une histoire pour le moins rocambolesque. En réalité, La Môme a quitté ce monde le 10 octobre à Plascassier, un petit village du Sud de la France. L’artiste a succombé à une rupture d’anévrisme alors qu’elle n’était âgée que de 47 ans, son corps ayant été affaibli par sa dépendance à l’alcool et à la morphine.

Édith Piaf : symbole de Paris… Jusque dans la tombe ?

Dès lors, pourquoi la mort d’Edith Piaf a-t-elle été enregistrée le lendemain, à Paris ? La réponse est digne d’un polar : si Édith Piaf est censée être morte à Paris, c’est tout simplement pour préserver sa légende. De son vivant, la star avait formulé la volonté de mourir dans cette ville qu’elle représentait comme personne d’autre. Son mari, Théo Sarapo, a tout fait pour exaucer son vœu, allant pour cela jusqu’à verser dans l’illégalité.

Aidé de l’infirmière d’Édith Piaf, son mari désormais veuf a organisé en toute hâte le transfert de son corps à Paris. Attention, la suite est plutôt sordide : sept heures après son décès, la dépouille d’Édith était installée dans un véhicule qui filait direction Paris. Le petit groupe a même reçu l’aide d’une religieuse travaillant pour une clinique cannoise, et qui leur a fourni une ambulance et un chauffeur de confiance. Le corps de Piaf a été enveloppé dans du tulle et placé sous (une fausse) perfusion, donnant l’illusion qu’elle était toujours en vie.

Edith Piaf // Source : Creative Commons

Étrange coïncidence : la mort de Jean Cocteau

Une fois à Paris, le Dr. Bernay de Lava, médecin d’Édith Piaf a ajouté la dernière pierre à ce stratagème, fournissant un faux certificat de décès antidaté au 11 octobre. Dès lors, les médias et le monde entier ne pouvaient avoir de doute : Édith Piaf avait bel et bien quitté ce monde le 11, à Paris.

Pour rajouter une nouvelle dose de mystère à cette drôle d’histoire, rappelons un autre fait troublant : le poète, peintre, et grand ami d’Édith Piaf, Jean Cocteau n’a pas assisté aux funérailles de la Môme pour la simple et bonne raison que lui est vraiment décédé… le 11 octobre 1963. Troublant.

