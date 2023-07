Polémiques et tragédies personnelles : Sinéad O’connor est morte à 56 ans

La chanteuse irlandaise Sinéad O’Connor s’est éteinte à l’âge de 56 ans. Le 17 juillet, elle rendait hommage à son fils Shane, disparu il y a un an.

Connue pour sa voix et pour son activisme, la chanteuse irlandaise Sinéad O’Connor est morte à l’âge de 56 ans. Ce mercredi 26 juillet, sa famille a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué publié par la BBC :

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la disparition de notre Sinéad adorée. Sa famille et ses amis sont dévastés et demandent le respect de leur vie privée dans ces moments difficiles »

Une vie entre polémiques et tragédies

Née en 1966 à Dublin, Sinéad O’Connor avait connu un succès mondial avec son tube Nothing Compares 2 U, écrit par Prince. Sa discographie était riche de dix albums.

La chanteuse était aussi connue pour ses prises de position, dont certaines ont fait polémique. Dans une séquence tournée en 1992 et désormais célèbre, on la voyait déchirer à la télévision américaine une image du pape Jean-Paul II. En effet, Sinéad O’Connor a été victime de maltraitances pendant son enfance et accusait l’Église catholique de ne pas protéger les enfants victimes d’abus sexuels.

En 2018, Sinéad O’Connor avait annoncé s’être convertie à l’Islam et avoir changé de nom pour Shuhada’ Davitt, qui signifie « martyre » en arabe.

Sinéad O’Connor // Source : capture d’écran Youtube

Suicide de son fils de 17 ans en 2022

Il y a un an, Sinéad O’Connor avait également été victime d’une terrible tragédie : âgé de 17 ans, son fils Shane s’était suicidé après s’être échappé de l’hôpital où il était pris en charge pour tendances suicidaires. Le 17 juillet dernier, Sinéad O’Connor lui rendait un hommage bouleversant sur Twitter :

« Je vis comme une créature nocturne morte-vivante depuis. Il était l’amour de ma vie, la lumière de mon âme. Il était l’amour de ma vie, la lampe de mon âme. Nous étions une âme en deux moitiés. Il était la seule personne qui m’ait jamais aimée inconditionnellement. Je suis perdue sans lui. »

Sur Twitter, le Premier ministre irlandais Leo Vardkar a rendu hommage à la chanteuse :

« Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès de Sinead O’Connor. Sa musique était appréciée dans le monde entier et son talent était inégalé et incomparable. »

