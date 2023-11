Susan Sarandon (Thelma et Louise) n’a plus d’agent après ses propos polémiques contre Israël

« Gardez la Palestine dans vos cœurs, priez pour le peuple de Palestine, leur amour et leur résilience sont incroyables ». Présente à plusieurs rassemblements en soutien à la Palestine, l’actrice Susan Sarandon a dénoncé un manque de connaissances à propos de l’histoire coloniale du pays. Des propos qui ont valu à la vedette d’être évincée de son agence artistique.

Lauréate d’un Oscar en 1996 pour son rôle dans « La dernière marche » et figure emblématique de Thelma et Louise, Susan Sarandon vient d’être exclue de la prestigieuse agence d’artistes UTA (United Talent Agency).

Un hommage à la résilience du peuple palestinien

On reproche à l’actrice de 77 ans d’avoir pris la parole lors d’un rassemblement de soutien à la Palestine à New York, comme le rapporte Deadline. Lors de cette manifestation, la comédienne a déclaré : « Il y a beaucoup de gens qui ont peur d’être juifs en ce moment, et ils ont un avant-goût de ce que ça fait d’être un musulman dans ce pays. » Ses déclarations ont également porté sur l’invisibilisation de l’histoire coloniale palestinienne :

« Tellement de gens ne comprennent pas le contexte dans lequel cet assaut du 7 octobre est survenu. Tellement de gens ne comprennent pas ce qui est arrivé au peuple palestinien dans l’Histoire ».

“Les gens s’interrogent, les gens sont debout, les gens s’éduquent, les gens s’émancipent du lavage de cerveau qui a débuté quand ils étaient enfants. […] Soyez forts, soyez patients, soyez clairs et soutenez quiconque a le courage de faire entendre sa voix. […] Et d’ici là, gardez la Palestine dans vos cœurs, priez pour le peuple de Palestine, leur amour et leur résilience sont incroyables. Et à nouveau, merci aux membres de la communauté juive qui sont là et qui nous soutiennent.”

Une vague d’évictions à Hollywood

Cette éviction n’est pas un cas isolé. Plusieurs personnalités du monde du divertissement subissent des conséquences professionnelles suite à leurs prises de position publiques sur le conflit israélo-palestinien. Melissa Barrera, vedette de Scream VII, a été exclue de la franchise après avoir exprimé son soutien à la Palestine sur Instagram.

Le mois dernier, Maha Dakhil, agent de renom à la CAA (Creative Artists Agency) qui représente des artistes comme Tom Cruise ou Natalie Portman a démissionné du conseil d’administration de l’agence après avoir publié en story Instagram le message suivant : « Vous êtes en train d’apprendre qui soutient le génocide. »

