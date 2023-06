The Idol : ses polémiques, notre critique… et une saison 2 ? Tout savoir sur la série avec The Weeknd et Lily-Rose Depp

De notre critique sur les premiers épisodes aux multiples polémiques en passant par une éventuelle saison 2, voici tout ce qu’il faut savoir The Idol, la série de Sam Levinson avec The Weeknd et Lily-Rose Depp.

Depuis plusieurs semaines maintenant, votre feed Instagram est saturé d’extraits vidéo de The Idol, cette série qu’HBO veut absolument que vous regardiez, alors que la plupart des critiques vous incitent à ne pas le faire. Et si on faisait le point sur la nouvelle série du réalisateur d’Euphoria, disponible sur Prime Video depuis le 5 juin ?

Le seul avis qui compte sur The Idol

Cette semaine encore, Kalindi s’est sacrifiée pour vous. Inutile, donc, de vous infliger la série The Idol, avec Lily-Rose Depp et The Weeknd, un parangon d’ennui sauce sexisme ! En revanche, il est utile d’ingérer votre dose hebdomadaire du Seul avis qui compte !

the idol // Source : HBO

La bande-annonce de The Idol

Après un premier teaser sorti en juillet 2022 et l’annonce d’une présentation en avant-première au festival de Cannes 2023, une dernière bande-annonce a été révélée le 17 avril. Elle troublait par sa fétichisation des relations toxiques, de l’hypersexualisation des femmes et de tropes clichés.

The Idol, de quoi ça parle ?

Plusieurs mois avant sa sortie, HBO avait dévoilé le synopsis de The Idol :

« Après qu’une dépression nerveuse a fait dérailler la dernière tournée de Jocelyn (Lily-Rose Depp), elle est déterminée à revendiquer son statut légitime de pop star la plus grande et la plus sexy d’Amérique. Ses passions sont ravivées par Tedros (Abel « The Weeknd » Tesfaye), un imprésario de boîte de nuit au passé sordide. Son réveil romantique l’amènera-t-elle vers de nouveaux sommets glorieux ou vers des ténèbres insondables de son âme ? »

the idol // Source : HBO

Qui est au casting de The Idol ?

Abel Makkonen Tesfaye, alias The Weeknd, et Lily-Rose Depp sont les têtes d’affiche de la série. À leur côté, la présence de la chanteuse et danseuse Jennie Kim, star du groupe de K-Pop BLACKPINK, a attiré l’attention des spectateurs.

On retrouve également le chanteur Troye Sivan, l’ancienne star de Disney Channel Debby Ryan, Rachel Sennott, David Zissis, Hari Nef, Juliebeth Gonzalez, Anne Heche, Elizabeth Berkley, Nico Hiraga ou encore Melanie Liburd.

Derrière la caméra, on retrouve le réalisateur Sam Levinson, rendu célèbre pour sa série Euphoria.

Où regarder The Idol ?

Pour voir The Idol, il faudra investir dans le Pass Warner, qui permet d’accéder aux séries HBO.

Pour les indécis, Amazon offre 30 jours d’essai gratuit pour découvrir le nouveau catalogue. Ensuite, l’abonnement coûtera 9,99 € par mois, en plus du prix de l’abonnement Amazon Prime fixé à 6,99 € par mois ou 69,90 € pour l’abonnement annuel.

La polémique autour du départ de la réalisatrice Amy Seimetz : une série trop féministe pour The Weeknd ?

Bien avant le rendu final, The Idol posait problème dès sa mise en route. En effet, Deadline révèlait en avril 2022 que la réalisatrice Amy Seimetz avait claqué la porte du projet, qu’elle était censée mettre en scène.

D’après le média américain, son départ était dû à des « divergences créatives majeures » entre elle et les autres scénaristes du projet, à commencer par The Weeknd et Sam Levinson. Selon Deadline, The Weeknd trouvait que la série mettait un peu trop le point de vue féminin et le personnage de Depp en avant au détriment du sien…

The Idol // Source : HBO

Des retombées critiques désastreuses

Dès sa sortie le 5 juin, The Idol a déçu les critiques. Prestation peu convaincante des acteurs, scènes de sexe humiliantes et omniprésentes, glorification des relations toxiques et des violences envers les femmes… les tares de la série sont nombreuses.

Pour Vanity Fair, le réalisateur Sam Levinson est un « voyeur, qui lorgne résolument de jeunes actrices dans différents états d’excitation ou de désespoir ». Même son de cloche chez Variety, qui qualifie la série de « fantasme masculin sordide ». La critique anglophone et francophone est même tombée d’accord : au Huffington Post, on conclue que « The Idol est l’exemple parfait du « male gaze » (à ne pas reproduire). »

The Idol : y aura-t-il une saison 2 ?

Après la déception du public et les multiples polémiques suscitées par The Idol, la série de Sam Levinson sera-t-elle privée de saison 2 ?

Pour l’heure, il est encore trop tôt pour le dire, comme l’a rappelé HBO sur son compte Twitter. Le géant du streaming a tenu à démentir les rumeurs selon lesquelles une décision avait été prise à propos d’une éventuelle suite :

« Il est rapporté à tort qu’une décision sur une saison 2 de The Idol a été déterminée. Ce n’est pas le cas, et nous avons hâte de partager le prochain épisode avec vous dimanche soir. »

It is being misreported that a decision on a second season of The Idol has been determined. It has not, and we look forward to sharing the next episode with you Sunday night. — HBO PR (@HBOPR) June 15, 2023

