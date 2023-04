Lily-Rose Depp et The Weeknd en couple toxique dans le nouveau trailer de The Idol

The Weeknd et Lily-Rose Depp intensifient leur relation dans le nouveau trailer de la série même pas encore sortie et déjà polémique The Idol, créée par Sam Levinson et présentée à Cannes. Et on connaît enfin la date de sortie officielle.

Même pas encore sortie, la série The Idol créée par Sam Levinson avec The Weeknd et Lily-Rose Depp fait déjà beaucoup parler d’elle. Après un premier teaser révélé en juillet 2022 et l’annonce d’une présentation en avant-première au festival de Cannes 2023, une nouvelle bande-annonce vient de paraître le 17 avril, encore plus troublante, pleine de relations toxiques, d’hypersexualisation des femmes, de tropes clichés et de beaux vêtements.

La nouvelle bande-annonce de la série The Idol avec The Weeknd et Lily-Rose Depp

HBO qui produit The Idol présente ainsi cette série déjà décriée :

« Après qu’une dépression nerveuse a fait dérailler la dernière tournée de Jocelyn (Lily-Rose Depp), elle est déterminée à revendiquer son statut légitime de pop star la plus grande et la plus sexy d’Amérique. Ses passions sont ravivées par Tedros (Abel « The Weeknd » Tesfaye), un imprésario de boîte de nuit au passé sordide. Son réveil romantique l’amènera-t-elle vers de nouveaux sommets glorieux ou vers des ténèbres insondables de son âme ? »

Si des rumeurs voulaient que Britney Spears fasse partie du projet, on peut entendre dans cette nouvelle bande-annonce le morceau « Gimme More » de l’artiste enfin sortie de sa tutelle. Peut-être que ce sera sa seule façon d’apparaître dans The Idol, même si la trajectoire chaotique de la protagoniste de fiction peut évidemment faire penser à la carrière de Britney Spears.

Qui est au casting de la série The Idol de Sam Levinson ?

À la distribution de la série The Idol, créée par Sam Levinson, sont officiellement confirmés dans les crédits de cette nouvelle bande-annonce : Abel Tesfaye, alias The Weeknd, Lily-Rose Depp, Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Jennie Ruby Jane (la fameuse Jennie du groupe de K-pop BLACKPINK), Eli Roth, Rachel Sennott, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey et Hank Azaria. Un casting 5 étoiles et sursapé qui promet d’en faire une série autant détestée pour son scénario qu’adorée pour les looks de ses célébrités, comme peut l’être Euphoria, l’autre série de Sam Levinson.

Quand sort la série The Idol avec Lily-Rose Depp et The Weeknd ?

Après sa présentation en avant-première lors du festival de Cannes 2023, la production HBO qu’est The Idol sortira officiellement le 5 juin.

Où regarder la série The Idol de Sam Levinson, avec Lily Rose Depp et The Weeknd ?

La série The Idol arrive le 5 juin via le Pass Warner sur Prime Video en France. On sent déjà qu’elle va scandaliser, et donc être hyper regardée par « hate-watching », ce qui sera la clé de sa reconduite pour une deuxième saison grâce aux gens qui préfèrent s’exprimer pour incendier un projet (coucou Emily in Paris qui cartonne grâce aux fidèles haters) plutôt que célébrer ce qui le mérite (RIP, l’intéressante série Drôle de Fanny Herrero arrêtée au bout d’une seule saison).