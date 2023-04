Sélection officielle du festival de Cannes : record avec 6 réalisatrices…mais Johnny Depp et Sam Levinson

La liste officielle des films sélectionnés en compétition au festival de Cannes a été dévoilée ce jeudi. Parmi les six réalisatrices choisies, les cinéastes vedettes familiers du festival et ceux moins célèbres, qui repartira avec la Palme d’Or ?

Ce jeudi 13 avril, le monde du cinéma vibre au rythme du festival de Cannes.

Cinq semaines avant le début du plus prestigieux des festivals de cinéma, qui aura lieu sur la Croisette du 16 au 27 mai, le délégué général Thierry Frémaux et la nouvelle présidente du festival Iris Knobloch ont annoncé la liste des prétendants à la très convoitée Palme d’Or.

Tous deux étaient réunis face aux caméras du monde entier depuis un cinéma sur les Champs-Élysées à Paris. Ils ont annoncé avoir vu plus de 2 000 films et ont promis une « sélection renouvelée, ponctuée ici et là de grands auteurs ». Reste à savoir qui sera récompensé lors de cette édition, dont le Jury sera présidé par le cinéaste suédois Ruben Östlund, deux fois Palme d’or (The Square et Sans Filtre).

« Sans filtre », Palme d’Or à Cannes en 2022

Martin Scorsese, Harrison Ford et… Johnny Depp

On savait déjà que cette 76e édition du festival de Cannes s’annonçait mémorable, avec la venue de Martin Scorsese, Robert de Niro et Leonardo DiCaprio, venus présenter Killers of The Flower Moon.

La projection en avant-première mondiale d’Indiana Jones 5 : le cadran de la destinée est également l’un des évènements les plus attendus du festival, d’autant plus que Harrison Ford répondra présent et montera les marches.

Pedro Almodóvar sera de la partie pour projeter Strange Way of Life, son court métrage se présentant comme une version torride du cultissime Le Secret de Brokeback Mountain. Si le film a tout pour faire envie, c’est aussi qu’il est incarné par deux immenses acteurs : Ethan Hawke et Pedro Pascal, que l’on a adoré dans The Last of Us. Tous trois seront présents à l’issue de la projection pour présenter le film.

Indiana Jones 5 // Source : lucasfilms

Cependant, d’autres choix de programmation avaient aussi de quoi questionner : on pense à la projection du film Jeanne du Barry de Maïwenn mettant en scène un Johnny Depp royal pour ouvrir la compétition, malgré les accusations de violences conjugales à l’encontre de l’acteur.

Johnny Depp et Maïwenn // Source : Why Not Productions

Six réalisatrices en compétition

Pourtant, il semblerait que Cannes souhaite faire un pas du côté du féminisme. Cette nouvelle édition marque un record puisque six réalisatrices sont en compétition cette année. Parmi elles, on se réjouit tout particulièrement de la présence de grandes réalisatrices françaises comme Justine Triet (Sibyl, Victoria) ou Catherine Breillat (Une vraie jeune fille, À ma sœur !).

On est également enthousiastes d’apprendre que cette année, la jeune cinéaste sénégalaise Ramata-Toulaye Sy sera en compétition, ainsi que la Tunisienne Kaouther Ben Hania, l’Autrichienne Jessica Hausner ainsi que l’Italienne Alice Rohrwacher. Pour rappel, seules deux femmes ont remporté la Palme d’Or depuis la création du festival : la Française Julia Ducounau, à qui l’on doit le sublime Titane (2021), ainsi que la Néo-Zélandaise Jane Campion pour La Leçon de piano (1993).

De grands noms du cinéma

Comme bien souvent, le festival Cannois met à l’honneur des cinéastes stars, très familiers du tapis rouge. Ainsi, le nouveau film de Wes Anderson, Astéroïd City et sa ribambelle de stars (Tilda Swinton, Bill Murray, Edward Norton, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Tom Hanks… !) a été choisi parmi les prétendants à la récompense suprême.

Scarlett Johansson // Source : LLC

Grand cinéaste du cinéma social et engagé, le réalisateur anglais Ken Loach sera également présent avec son film The old oak.

Le cinéma asiatique sera aussi représenté avec le Japonais Kore-Eda Hirozaku et le Chinois Wang Bing.

Enfin, on se réjouit que le cinéaste queer Todd Haynes (à qui l’on doit notamment le très beau Carol) fasse partie des sélectionnés avec son film May December.

La série de Sam Levinson avec Lily-Rose Depp et The Weeknd en avant-première

Parmi les annonces les plus surprenantes de la conférence de presse de ce jeudi, on peut citer la présence de la série de Sam Levinson The Idol.

Malgré les scandales gravitant autour d’Euphoria à propos de mauvaises conditions de tournage, le showrunner est de retour avec une série portée par Lily-Rose Depp et The Weeknd. Bien que dix ans les séparent, tous deux sont mis en scène comme un couple toxique dans un milieu où la drogue règne.

Les premiers épisodes de la série seront diffusés en hors-compétition, à l’instar d’Indiana Jones 5 et du film de Martin Scorsese.

the idol

Les films de la Sélection officielle 16 au 27 mai

Jessica Hausner – Club Zéro

Jonathan Glazer – La zone d’intérêt

Aki Kaurismaki – Fallen Leaves

Kaouther Ben Hania – Les filles d’Olfa

Wes Anderson – Astéroïd City

Justine Triet – Anatomie d’une chute

Kore-Eda Hirozaku – Monster

Nanni Moretti – Le soleil de l’avenir

Alice Rohrwacher – La chimera

Nuri Bilge Ceylan – Les herbes sèches

Catherine Breillat – L’été dernier

Tran Anh Hung – La passion de Dodin Bouffant

Marco Bellochio – Rapito

Todd Haynes – May December

Karim Aïnouz – Firebrand

Ken Loach – The old oak

Ramata-Toulaye Sy – Banel et Adama

Wim Wenders – Perfect Days

Wang Bing – Jeunesse (documentaire)

Cannes Premières

Katell Quillévéré – Le temps d’aimer

Victor Erice – Fermer les yeux

Martin Provost – Bonnard, Pierre et Marthe

Takeshi Kitano – Kubi

Hors compétition

Martin Scorsese – Killers of the flower moon

Sam Levinson – The Idol

Kim Jee-won – Cobweb

James Mangold – Indiana Jones et le cadran de la destinée

Un certain regard

Rodrigo Moreno – The Delinquents

Molly Manning Walker – How to have sex

Mohamed Kordofani – Goodbye Julia

João Salaviza et Renée Nader Messora – The Buriti Flower

Monia Chokri – Simple comme Sylvain

Asmae El Moudir – La mère de tous les mensonges

Felipe Galvez – Les colons

Baloji Tshiani – Omen

Anthony Chen – The Breaking Ice

Stéphanie Di Giusto – Rosalie

Warwick Thornton – The New Boy

Zoljargal Purevdash – If only I could hibernate

Kim Chang-hoon – Hopeless

Ali Asgari et Alireza Khatami – Terrestrial Verses

Delphine Deloget – Rien à perdre

Kamal Lazraq – Les meutes

Thomas Cayet – Le règne animal (en ouverture)

Séances spéciales

Kleber Mendonça Filho – Portraits fantômes

Wim Wenders – Le bruit du temps

Steve McQueen – Occupied city

Wang Bing – Man in black

Séances de minuit

Elias Belkeddar – Omar la fraise

Anurag Kashyap – Kennedy

Just Philippot – Acide