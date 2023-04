Tout savoir sur Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson à l’univers étrange et au casting 50 étoiles

Une esthétique résolument vintage, des accents de science-fiction et un casting plus que musclé : la bande-annonce du prochain film de Wes Anderson s’est dévoilée, en attendant sa sortie en salles le 21 juin !

Le nouveau film de Wes Anderson va-t-il détrôner Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox ou encore The Grand Budapest Hotel dans nos cœurs ? S’il est encore trop tôt pour le dire, on a déjà droit à un petit aperçu d’Asteroid City, dont la bande-annonce vient tout juste d’être dévoilée.

Quels sont les stars au casting d’Asteroid City ?

Des costumes et des décors tout droit sortis des années 1990, des couleurs pastel, une bande originale ambiance musique country. Si les premières images nous plongent immédiatement dans l’univers esthétique si reconnaissable de Wes Anderson, la surprise de cette bande-annonce réside dans le casting absolument impressionnant du long-métrage.

Peu de films peuvent se targuer de réunir à la fois Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody, Edward Norton, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Tom Hanks, Bryan Cranston, Jason Schwartzman, Maya Hawke, Steve Carell, Willem Dafoe ou encore Margot Robbie et Matt Dillon, qui signent ici leur première collaboration avec Wes Anderson.

Le réalisateur à la filmographie prolifique compte bien continuer sur sa lancée de films au casting XXL après son dernier film The French Dispatch qui, sorti en 2021, rassemblait des têtes d’affiche internationales comme Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Frances McDormand et Saoirse Ronan.

Le synopsis du film

Tout comme la bande-annonce, le synopsis du film a de quoi intriguer : Asteroid City raconte l’histoire d’une ville américaine fictive située dans le désert. En 1955, la bourgade organise une convention de « Junior Stargazer », qui rassemble étudiants et parents de tout le pays pour des compétitions savantes. Pour le reste, il ne nous reste plus qu’à déployer notre imagination : des extraterrestres vont-ils s’inviter au concours, comme le laisse présager cette bande-annonce aux accents de science-fiction ? Rien n’est impossible, d’autant plus que le scénario est signé de la main de Wes Anderson lui-même !

scarlett johansson // Source : LLC

Asteroid City, ça sort ou et quand ?

Les fans de Wes Anderson auront rendez-vous le jour de la fête de la musique puisque le film sortira dans les salles obscures le 21 juin !