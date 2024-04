Casting, résumé : tout savoir sur Bridget Jones 4 et sa Bridget en daronne veuve

Dans Bridget Jones : Mad About The Boy, la plus iconique des héroïnes y2k jongle avec le deuil de son âme sœur et l’éducation de ses deux enfants en tant que maman solo. De son casting à son intrigue en passant par son année de sortie, voici tout ce que l’on sait du quatrième volet de Bridget Jones.

Un vent de nostalgie y2k souffle sur le cinéma ces derniers mois. Après la tentative de remake de Mean Girls en janvier dernier (qui n’a pas réussi à nous convaincre), un autre titre iconique devrait faire son grand retour : Bridget Jones. Cette fois, on devrait éviter les problème de redites façon Mean Girls 2.0 puisque ce nouveau film ne sera pas un remake mais bien la suite des aventures de Bridget qui, comme nous, a vieilli.

L’adaptation du troisième roman Bridget Jones

Après l’adaptation de trois romans Bridget Jones, il fallait bien que le troisième livre ait aussi droit à sa version cinéma. Le Journal de Bridget Jones (2001), Bridget Jones : l’âge de raison (2004) puis Bridget Jones Baby (2016) s’apprêtent ainsi à accueillir un 4e volet intitulé Bridget Jones: Mad About The Boy, comme l’a révélé Deadline le 9 avril. Le film sera adapté du troisième livre, Bridget Jones : Folle de lui, signé par l’écrivaine britannique Helen Fielding.

L’intrigue de Bridget Jones 4 : la même que le livre ?

Exit les problèmes de jeune trentenaire célibataire et obsédée par son poids. Renée Zellweger, l’actrice iconique de Bridget est de retour pour jouer un personnage désormais cinquentenaire. Toujours selon Deadline, Bridget Jones : Mad About The Boy mettra en scène les péripéties d’une Bridget désormais veuve et mère de deux enfants, après que son amour de toujours Mark Darcy soit décédé au Soudan.

Bridget Jones 3

Le retour du casting original

Les fans de Bridget Jones ne seront pas dépaysés. Une bonne partie des acteurs iconiques de la franchise seront au rendez-vous du quatrième volet, à commencer par Renée Zellweger, l’interprète de Bridget depuis 2001. En 2002, l’actrice avait été saluée d’un Oscar pour sa performance de cette jeune trentenaire attachante.

Zellweger jouera aux côtés de Hugh Grant, autre visage incontournable de la saga. L’acteur, récemment vu dans Wonka, retrouvera son rôle de Daniel Cleaver. Emma Thompson a elle aussi été annoncée au casting. Mais en plus de la nostalgie, le film compte bien attirer des spectateurs plus jeunes en accueillant plusieurs stars de la Gen Z, comme Leo Woodal, repéré dans Une Vie sur Netflix, et surtout dans White Lotus.

Un film réalisé par une star des séries

Le film est réalisé par le cinéaste Michael Morris, qui s’est déjà illustré dans le cinéma avec le film To Leslie, mais surtout la télévision. C’est à lui que l’on doit certains épisodes de Better Call Saul, 13 Reasons Why ou encore House of Cards.

Selon Deadline, le tournage du film devrait commencer en mai pour une sortie prévue pour la Saint-Valentin 2025.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.