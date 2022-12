Indiana Jones 5 a sa bande-annonce ! Comment on fait pour patienter ?

Un Harrison Ford de 80 ans au top de sa forme, un casting réjouissant et des effets spéciaux à couper le souffle : c’est la bande-annonce d’Indiana Jones 5 !

Alerte coup de vieux : après 15 ans d’attente depuis la sortie du dernier opus (QUINZE ANS), Indiana Jones est enfin de retour, au top de sa forme. Indiana Jones and the Dial of Destiny (on ignore encore son titre français) s’est dévoilé dans une bande-annonce explosive et plus qu’alléchante.

La bande-annonce d’Indiana Jones 5

Une actrice qu’on adore au casting

Harrison Ford, qui a fêté ses 80 ans cette année, reprend du service dans le rôle du plus mythique des archéologues.

Le cinquième opus d’Indiana Jones donnera à voir le personnage à deux époques de sa vie grâce à des effets spéciaux qui, à en croire les quelques images de l’acteur rajeuni dans la bande-annonce, ont de quoi clouer le bec des plus sceptiques tant ils sont réalistes. Une partie de l’intrigue devrait effectivement se dérouler en 1944, époque à laquelle se déroulait la trilogie originale des années 1980. Indy y affrontera ses ennemis de toujours, les nazis.

Côté casting, Indiana Jones 5 nous enchante déjà. C’est avec nostalgie qu’on revoit le très sympathique Sallah, allié d’Indiana. On avait plus vu l’acteur John Rhys-Davies depuis La Dernière Croisade. Quant aux nouveautés, elles nous ravissent tout autant puisque ce n’est autre que Phoebe Waller-Bridge qui interprétera Helena, la filleule de papy Indy. Mads Mikkelsen et Antonio Banderas seront également au casting dans le rôle de grands méchants.

Finalement, le grand absent reste Steven Spielberg qui, pour la première fois, passe le flambeau de la réalisation à James Mangold, réalisateur de Logan et du Mans 66.

Rendez-vous en salles le 28 juin 2023 !

