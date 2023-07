Ryan Gosling : 6 films cultes à voir ou à revoir, avant Barbie

Au-delà de son physique de Ken, dont Greta Gerwig s’apprête à tirer le meilleur avec Barbie, Ryan Gosling a aussi une excellente filmographie. En attendant la sortie du Blockbuster rose bonbon ce mercredi, voici une sélection de 6 de ses meilleurs films, à voir et à revoir.

N’oublie jamais de Nick Cassavetes (2004)

Que serait la filmographie de Ryan Gosling sans ses drames à l’eau de rose ? N’oublie jamais est sans doute l’un des plus marquants du genre. Construite sur plusieurs années, l’histoire commence dans les années 1940 en Caroline du Sud, quand Noah, ouvrier d’usine, et Allie, une fille riche, tombent follement amoureux l’un de l’autre, malgré.

Lorsque Noah part servir pendant la Seconde Guerre mondiale, cela semble marquer la fin de leur histoire d’amour. Dans l’intervalle, Allie s’implique avec un autre homme. Mais lorsque Noah revient dans leur petite ville des années plus tard, à l’aube du mariage d’Allie, il devient vite clair que leur romance est tout sauf terminée…

Blue Valentine de Derek Cianfrance (2010)

Encore une épopée amoureuse sur plusieurs années, mais, cette fois, avec une patte beaucoup plus film d’auteur.

Réalisé par Derek Cianfrance, le film suit Dean et Cindy (cette dernière est interprétée par la brillante Michelle Williams). À travers une galerie d’instants volés, passés ou présents, on découvre leur histoire d’amour. Se remémorant ces moments, tous deux se donneront une chance, le temps d’une nuit, pour sauver leur mariage vacillant.

Drive de Nicolas Winding Refn (2011)

Sans doute le film le plus beau, le plus violent et le plus marquant de Ryan Gosling.

Ce dernier joue un cascadeur taciturne et anonyme, employé la nuit par des mafieux. Ultra professionnel et discret, il a son propre code de conduite : jamais il n’a pris part aux crimes de ses employeurs autrement qu’en conduisant. La combine est bien rodée jusqu’au jour où l’un des casses tourne mal et l’entraîne dans une course-poursuite infernale. Il veut se venger de ceux qui l’ont trahi…

The Place Beyond The Pines de Derek Cianfrance (2012)

Voilà un autre film moins connu de la filmographie de Ryan Gosling, mais qui mérite toute votre attention. L’acteur y joue cette fois un cascadeur à moto, réputé pour son spectaculaire numéro du « globe de la mort ». Son spectacle itinérant l’amène à retrouver Romina, avec qui il avait eu une aventure, alors qu’elle vient de donner naissance à son fils… Pour subvenir aux besoins de ceux qui sont désormais sa famille, Luke quitte le spectacle et commet une série de braquages. Chaque fois, ses talents de pilote hors pair lui permettent de s’échapper. Mais Luke va bientôt croiser la route d’un policier ambitieux, Avery Cross, décidé à s’élever rapidement dans sa hiérarchie gangrenée par la corruption. Quinze ans plus tard, le fils de Luke et celui d’Avery se retrouvent face à face, hantés par un passé mystérieux dont ils sont loin de tout savoir…

La La Land de Damien Chazelle (2016)

On espère que Barbie saura tirer profit de tous les talents de Ryan Gosling, comme l’a fait La La Land de Damien Chazelle en 2016, en croisant à merveille le jeu, la danse et le chant.

Le film nous emmène au cœur de Los Angeles, où Mia, une actrice en devenir sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve (2017)

Suite du chef d’oeuvre de 1982, Blade Runner 2049 offre à Ryan Gosling l’un des rôles les plus intéressants de sa carrière puisqu’il y joue un androïde, en plein questionnement sur sa nature.

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies…

Et vous, quel film de Ryan Gosling vous a le plus marquée ?

