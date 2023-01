Joaquin Phoenix dans Beau Is Afraid, le nouveau Ari Aster, que demander de plus ?

Vous n’en avez pas eu assez avec Hérédité et Midsommar ? Ça tombe bien, le cauchemar Ari Aster continue avec Beau Is Afraid. Et il ne revient pas seul… Porté par Joaquin Phoenix, le film s’est dévoilé dans une bande-annonce au sommet du bizarre.

On l’attend un peu plus chaque jour, depuis le 31 juillet 2019 (date de sortie en France de son second film, Midsommar). Ari Aster, jeune maître du glauque, des scénarios qui font détester sa propre famille et de l’horreur dégoulinante d’hémoglobines, est enfin de retour.

Et vous savez quoi ? Il débarque bien accompagné.

En voici la preuve dans la bande-annonce de Beau Is Afraid, en attendant de connaître la date de la sortie de ce nouveau cauchemar psychédélique.

La bande-annonce de Beau Is Afraid

Joaquin Phoenix à tous les âges

Mais que diable nous réserve Ari Aster ? Cela reste difficile à dire tant Beau Is Afraid promet d’être étrange. Tout ce que l’on sait pour l’instant de ce troisième long-métrage du cinéaste américain, c’est qu’il est présenté comme le portrait intime, s’étendant sur plusieurs décennies, de l’un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps.

En effet, la bande-annonce nous fait découvrir un Joaquin Phoenix métamorphosé au fil des années et vieilli de manière assez spectaculaire. Tout laisse à penser qu’Ari Aster explorera comme à son habitude les traumatismes nés d’une famille dysfonctionnelle, en mélangeant pour cela différents genres. Et, à en croire la bande-annonce, on aura même droit à du cinéma d’animation. Aux côtés de Phoenix, on retrouvera aussi Amy Ryan (The Office), Parker Posey (The Staircase), Nathan Lane (Only Murders in the Building) et Michael Gandolfini (The Offer).

Patience, la date de sortie de Beau Is Afraid ne devrait plus tarder à être dévoilée…

© A24

À lire aussi : Evil Dead Rise : le film le plus gore de l’année a sa bande-annonce

Crédit de l’image à la Une : ©A24