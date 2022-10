Pour Halloween, voici 5 films classés du plus au moins flippant

Peureux ou insensible, vous méritez de passer une bonne soirée cinéma pour Halloween ! Voici une sélection de bons films dans laquelle piocher, pour glisser du frisson à l’effroi le soir du 31 octobre.

Que le dernier monstre vous ayant traumatisé soit le bébé dans les Télétubbies ou que vous ayez écumé tous les classiques du cinéma d’horreur, vous avez droit à un Halloween digne de ce nom.

Voici une sélection d’excellents films répartis sur l’échelle de la peur, du plus accessible au plus terrifiant pour passer une soirée du 31 réussie. On préfère vous prévenir : ne regardez pas les trois derniers tout seul.

Les Noces Funèbres (Tim Burton, 2005)

Au XIXe siècle, dans un petit village d’Europe de l’est, Victor, un jeune homme, découvre le monde de l’au-delà après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d’une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise, Victoria, l’attend désespérément dans le monde des vivants. Bien que la vie au Royaume des Morts s’avère beaucoup plus colorée et joyeuse que sa véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas même la mort, ne pourra briser son amour pour sa femme.

On a choisi Les Noces Funèbres principalement parce qu’il est disponible sur Netflix mais, évidemment, tous les films de Tim Burton sont géniaux et méritent qu’on leur consacre notre soirée d’Halloween. Il y aurait tant de raisons de remercier ce génie du cinéma gothique – c’est d’ailleurs la bonne idée qu’ont eu les jurés du Festival des Lumières à Lyon, en récompensant sa carrière du 14e Prix Lumière cet automne.

Parmi toutes ces raisons, on aimerait dire merci Tim de permettre aux plus peureux de profiter de vos univers merveilleusement macabres mais toujours profondément amusants et chaleureux. Comme les portes ouvrant sur d’autres mondes dans L’étrange Noël de Monsieur Jack, Tim Burton est peut-être la première étape du chemin vers l’amour des films d’horreur ?

The Village (M. Night Shyamalan, 2005)

Une petite communauté isolée vit dans la terrifiante certitude qu’une race de créatures mythiques peuple les bois entourant le village. Cette force maléfique est si menaçante que personne n’ose s’aventurer au-delà des dernières maisons, et encore moins pénétrer dans les bois… Le jeune Lucius Hunt, un garçon entêté, est cependant bien décidé à aller voir ce qui se cache par-delà des limites du village, et son audace menace de changer à jamais l’avenir de tous…

Si The Village occupe la deuxième place de cette sélection, étape précédent le glissement vers un autre level d’horreur, c’est précisément parce que c’est un film profondément ambigu, complexe et riche. Une chose est sûre : il déjouera toutes vos attentes. C’est pourquoi, s’armer d’un peu de courage en vaudra vraiment la peine.

Ce qu’on peut aussi dire sans spoiler, c’est qu’un film réalisé par M.Night Shyamalan (Sixième Sens, Signes, Split, The Visit) avec Joaquin Phoenix, Adrien Brody et Sigourney Weaver, c’est un OUI. En plus, le film est disponible sur Disney+.

© R.D

Morse (Tomas Alfredson, 2008)

Oskar est un adolescent fragile et marginal, totalement livré à lui-même et martyrisé par les garçons de sa classe. Pour tromper son ennui, il se réfugie au fond de la cour enneigée de son immeuble, et imagine des scènes de vengeance.

Quand Eli s’installe avec son père sur le même pallier que lui, Oskar trouve enfin quelqu’un avec qui se lier d’amitié. Ne sortant que la nuit, et en t-shirt malgré le froid glacial, la jeune fille ne manque pas de l’intriguer… et son arrivée dans cette banlieue de Stockolm coïncide avec une série de morts sanglantes et de disparitions mystérieuses.

Si vous êtes à la recherche d’un film bourré de jumpscare efficaces et faciles, de scénarios déjà vus partout, de monstres en 3D : vous pouvez passer votre chemin !

Morse est étrangement réaliste, macabre, fascinant et poétique. L’horreur y est disséminée avec parcimonie mais lorsqu’elle se révèle, on a franchement envie de détourner le regard. Chef d’œuvre de l’horreur injustement méconnu, Morse est le film que l’on rêve de découvrir à l’occasion d’un soir d’Halloween. À réserver à un public averti.

Mister Babadook (Jennifer Kent, 2014)

Depuis la mort brutale de son mari, Amelia lutte pour ramener à la raison son fils de 6 ans, Samuel, devenu complètement incontrôlable et qu’elle n’arrive pas à aimer. Quand un livre de contes intitulé Mister Babadook se retrouve mystérieusement dans leur maison, Samuel est convaincu que le Babadook est la créature qui hante ses cauchemars. Ses visions prennent alors une tournure démesurée, il devient de plus en plus imprévisible et violent. Amelia commence peu à peu à sentir une présence malveillante autour d’elle et réalise que les avertissements de Samuel ne sont peut-être pas que des hallucinations…

Mister Babadook fait partie de ces films suscitant le débat parmi les fans du cinéma d’horreur, à la manière d’un Projet Blair Witch. Certains ne comprennent pas ce qu’il a de flippant quand d’autres le considèrent comme l’Exorciste de sa génération. À titre personnel, je me contenterai de vous raconter cette anecdote : je traîne une phobie de l’obscurité depuis la nuit où je l’ai regardé. Rien que ça.

Dans le doute, le film de la réalisatrice Jennifer Kent n’est pas à mettre entre toutes les mains. Pour peu que vous soyez sensible aux présences fantomatiques présentes dans un coin de la pièce, aux grands corps difformes et aux crises de démence dans les films d’horreur… Ne le regardez pas seul.

Pour les autres : la première fois que l’on voit Mister Babadook est une expérience exceptionnelle, viscérale, sublime et terrifiante. Autant la vivre un soir de 31 octobre.

Hérédité (Ari Aster, 2018)

Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d’échapper.

Les aficionados de l’horreur ne seront probablement pas surpris d’apprendre qu’Hérédité remporte le titre de film le plus terrifiant de ce classement.

Body horror, histoires de fantômes, scénario macabre, séquences de démences, visions cauchemardesques, petite fille terrifiante : résumer toutes les raisons qui font d’Hérédité un cauchemar relève presque du défi. Ce qu’on vous garantit, c’est qu’au-delà d’une bonne tranche de terreur, le film d’Ari Aster Chef est également un chef d’œuvre comme on en voit rarement. L’originalité de sa mise en scène n’a d’égal que sa capacité à surprendre et la profondeur des sujets qu’il aborde, à commencer par le deuil, la tentation sectaire, la culpabilité, la santé mentale ou encore l’amour familial…

Entre nous, c’est selon moi le meilleur film à voir le soir d’Halloween.

© DeaPlaneta

À lire aussi : Les 10 meilleurs films d’horreur cultes qui font toujours aussi peur

Crédit de l’image à la Une : © Unsplash / Billy Aboukheir