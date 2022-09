La rencontre entre Jordan Peele et l’Étrange Noël de monsieur Jack ? C’est la bande-annonce de Wendell and Wild

En attendant sa sortie sur Netflix, Wendell and Wild s’est révélé dans une bande-annonce entre frissons et enchantements. On trépigne d’impatience à l’idée de découvrir ce film d’animation croisant les univers de Jordan Peele et du réalisateur de Coraline.

Même dans nos fantasmes les plus fous, on n’osait pas imaginer de plus beau croisement entre deux univers. Pourtant, vous ne rêvez pas : Jordan Peele, génie à l’origine de Get Out, Us et Nope va produire et incarner Wendell and Wild… un film de Henry Selick, réalisateur de L’étrange Noël de monsieur Jack et Coraline. Comment est-ce qu’on fait pour patienter jusqu’à Halloween ?

La bande-annonce de Wendell and Wild

Une friandise pour Halloween

C’est l’une des bandes-annonces les plus alléchantes de l’année. Quelques images suffisent à nous replonger dans les univers délicieusement macabres de Jordan Peele et Henry Selick, réalisateur de L’étrange Noël de monsieur Jack (pour rappel, il officiait aux côtés de Tim Burton, au scénario et à la direction artistique.)

Keegan-Michael Key et Jordan Peele (dont on vous recommande chaudement les sketch) sont à l’affiche de ce film en stop-motion. Ils incarnent deux frères démons évadés de l’enfer, Wendell et Wild. Ces derniers demandent l’aide de Kat Eliott, 13 ans, pour les invoquer au Pays des Vivants. Le film sortira sur Netflix le 28 octobre 2022 !

© Netflix

Crédit de l’image à la Une : © Netflix