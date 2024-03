Pirates des Caraïbes de retour, sans Johnny Depp ni Jack Sparrow ?

« On va reprendre la saga de zéro ». Au milieu d’un flot de rumeurs sur l’avenir de Pirates des Caraïbes, le producteur derrière tous les films de la saga a annoncé que Pirates des Caraïbes aurait droit à son reboot, sans « attendre certains acteurs ».

Les Pirates des Caraïbes sont-ils sur le point de sortir la tête de l’eau après les naufrages des derniers opus et du scandale ayant opposé Johnny Depp à son ex-femme, Amber Heard ?

Sept ans après la sortie de La Vengeance de Salazar, cinquième et dernier opus en date, le producteur Jerry Bruckheimer a donné des nouvelles sur l’avenir de la saga.

« Il ne faudra pas attendre certains acteurs »

Le producteur de Pirates des Caraïbes mais aussi de Top Gun a été interviewé par le média Comic Book. Lorsqu’on lui a demandé quel film était était susceptible d’arriver en premier entre Top Gun 3 ou Pirates des Caraïbes 6, Bruckheimer a livré une réponse assez laconique, mais dont la lecture entre les lignes est assez claire :

« C’est difficile à dire […]. Je ne peux pas vraiment vous dire […]. Parce que dans Top Gun, on a un acteur qui est iconique, brillant, et vous ne savez pas dans combien de films il va jouer avant de faire Top Gun. Je ne peux pas vraiment vous dire. En ce qui concerne Pirates des Caraïbes, on va reprendre la saga à zéro, donc il sera plus facile à produire, parce qu’il ne faudra pas attendre certains acteurs. »

Bien que le producteur ne cite aucun nom d’acteurs, il est assez clair qu’il évoque l’emploi du temps chargé de Tom Cruise, star de Top Gun. On peut donc supposer que le producteur fait un parallèle avec la star de Pirates des Caraïbes, Johnny Depp. Autrement dit, Pirates des Caraïbes serait prêt à repartir, avec ou sans ce dernier. Toujours selon Comic Book, « il semble que la franchise soit en train de redémarrer complètement, en repartant à zéro avec de nouvelles idées et de nouveaux personnages. »

Pirates des Caraïbes

Un Pirates des Caraïbes 6 par le créateur de The Last of Us ?

Cette prise de parole intervient au milieu d’un flot de rumeurs. Après son procès contre Amber Heard, Johnny Depp avait été écarté des Animaux Fantastiques. Les fans se demandaient alors si Disney suivrait la même voie pour ses Pirates des Caraïbes. Autre rumeur : un nouvel opus de la saga, mené cette fois par Margot Robbie. Mais pour Comic Book, cette perspective semble peu réaliste après le succès colossal de Barbie qui rend la comédienne beaucoup plus identifiée désormais.

À lire aussi : Trop d’infos : le créateur de The Last of Us prépare Pirates des Caraïbes 6 et annonce un film « trop bizarre »

Enfin, Craig Mazin, le créateur de The Last of Us a, lui aussi, manifesté de l’intérêt pour la saga des forbans. En septembre dernier, on apprenait ainsi du LA Times que le showrunner avait travaillé avec Ted Elliot, à qui l’on doit le scénario des quatre premiers opus de la franchise.

« On a présenté notre projet à Disney, mais on était convaincus qu’il ne l’achèterait pas, qu’il le trouverait trop bizarre. Mais ils l’ont acheté ! Et après, Ted Elliott a écrit un scénario génial, mais la grève est arrivée, alors tout le monde attend. »

