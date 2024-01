The Last of Us saison 2 : Pedro Pascal et Bella Ramsey accueillent Kaitlyn Dever

Le troisième personnage-clé du jeu vidéo produit par Naughty Dog a désormais un visage en chair et en os. L’actrice Kaitlyn Dever a été choisie pour incarner Abby, cette jeune femme forte et et déterminée, figure emblématique du jeu post-apocalyptique.

Les fans du jeu comme ceux de la série attendaient la nouvelle depuis des mois, elle a fini par tomber dans les colonnes de Variety ce mardi 9 janvier. On sait enfin quelle actrice endossera le rôle d’Abby, personnage emblématique de The Last of Us partie 2. La deuxième saison de la série HBO verra Abby occuper une place centrale, comme l’ont annoncé les showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann.

Abby / The Last of Us // Source : capture d’écran Youtube

Qui est Kaitlyn Dever ?

Aux côtés du duo Pedro Pascal et Bella Ramsey, dont la performance a enchanté la critique, on retrouvera l’actrice Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby. À 27 ans, la comédienne américaine a su attirer l’attention pour ses performances dans Booksmart, une comédie sorti en 2019 que l’on a adorée, ou encore dans la minisérie Dopesick, acclamée en 2021. Ce dernier rôle a valu à la comédienne d’être nominée aux Golden Globes. Notons également que Dever n’est pas nouvelle dans la famille Naughty Dog : en 2016, elle incarnait la jeune Cassie Drake dans le quatrième volet d’Uncharted.

Dans un communiqué partagé par Variety, les co-créateurs de la série Craig Mazin et Neil Druckmann ont expliqué les principes à l’origine de leurs choix de casting :

« Notre processus de casting pour la deuxième saison a été identique à celui de la première : nous recherchons des acteurs d’envergure mondiale qui incarnent l’âme des personnages du matériel source. Rien n’est plus important que le talent, et nous sommes ravis qu’une actrice de renom comme Kaitlyn rejoigne Pedro, Bella et le reste de notre famille.

Ce n’est plus qu’une question de jours avant que The Last of Us saison 2 se concrétise encore davantage, puisque le tournage commencera le 12 février, comme l’a annoncé Variety. Pour autant, il faudra s’armer de patience car l’arrivée de la série sur le petit écran se fera quant à elle, en 2025…

