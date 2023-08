House of the Dragon : la saison 2 sera plus courte (oh non, ça nous rappelle la saison 8 de GOT)

La réalisatrice Clare Kilner a expliqué que la saison 2 de House of the Dragon avait de bonnes raisons de ne compter que 8 épisodes au lieu de 10. Espérons que ce format raccourci ne réveillera pas de traumatismes chez les fans de Game of Thrones fâchés avec la saison 8.

Lors de sa sortie en 2022, House of the Dragon avait marqué l’histoire de HBO : avec 9,9 millions de spectateurs, son pilote est le plus regardé de l’histoire de la chaine. De quoi rassurer cette dernière, qui a commandé une deuxième saison dès l’épisode 2.

Malgré la grève de l’industrie hollywoodienne, l’avancement de cette saison va bon train et réserve son lot de surprises. Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que le nombre d’épisodes soit étiré pour démultiplier les rendez-vous de la série avec son audience, on a appris de l’une des réalisatrices que cette saison sera plus courte que la précédente.

Des épisodes « remplis à bloc »

En ce milieu de mois d’août, la réalisatrice Clare Kilner, à qui l’on doit trois épisodes de la première saison, était invitée par le Hollywood Reporter à donner des précisions à propos de la deuxième saison du prequel de Game of Thrones. La réalisatrice a révélé qu’elle ne compterait que 8 épisodes au lieu de 10, expliquant :

« Il y a huit merveilleux épisodes, et il se passe tellement de choses dans chaque épisode. On a d’ailleurs du mal, parfois, à les faire durer moins d’une heure. Ryan [Condal, le showrunner, ndlr] a pris la décision de se concentrer sur un excellent début et une excellente fin de saison. Et entre les deux, les épisodes sont remplis à bloc d’événements émouvants et visuellement excitants. »

La durée des épisodes ne devrait pas dépayser les spectateurs de la saison 1 : chaque épisode durait déjà entre 54 minutes et 1h08.

En revanche, cette nouvelle rappellera sans doute de très mauvais souvenirs aux fans de Game of Thrones, dont certains ne se sont pas remis de la dernière saison. Pour rappel, cette dernière ne durait que six épisodes au lieu des dix des saisons précédentes (à l’exception de la septième).

Malheureusement, beaucoup de spectateurs ont vu dans ce format plus court une narration précipitée et des personnages simplifiés à l’extrême. Espérons que la saison 2 de House of the Dragon , dont on ne connait pas encore la date de sortie, ne subira pas le même sort !

