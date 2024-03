La saison 2 d’House of the Dragon a une date de sortie (et elle arrive plus tôt que prévu)

Après des mois de suspense, on connait (enfin) la date de sortie de la deuxième saison du spin-off de Game of Thrones. HBO a bousculé ses habitudes, en choisissant le début de l’été, au lieu de sa fin, pour ouvrir une belle fenêtre de tir à sa série la plus attendue de l’année.

Les fans de House of the Dragon ont été patients, HBO a décidé de les récompenser, comme nous l’a dévoilé Variety.

House of the Dragon : une date de sortie en coup de poker

Après deux ans d’attente depuis la fin de la première salve d’épisodes du spin-off de Game of Thrones, le géant américain du streaming a décidé de dévoiler la deuxième saison de House of the Dragon plus tôt que prévu. Alors qu’en 2022, le public avait découvert la série à la fin du mois d’août, HBO a révélé que la saison deux sortirait cette fois dès le mois de juin. Une décision sans doute révélatrice de la confiance que place HBO en sa série, les mois d’août et septembre étant ceux privilégiés par les mastodontes du petit et grand écran.

House of the dragon

Tandis que la première saison avait profité du mois d’août pour investir la grille HBO, c’est en juin que la diffusion interviendra cette année. Deux mois d’avance qui lui permettront de profiter d’une concurrence moins rude dans le genre.

House of the Dragon est adapté du livre Fire & Blood de George RR Martin, auteur de fantasy incontournable. Dans une trame située près de 200 ans avant les événements de Game of Thrones, on suit la dynastie Targaryen sur le continent fictif de Westeros.

Reste à savoir si la série sortira sur le Pass Warner de Prime Video, comme c’était le cas l’année dernière, ou si le jeune et prometteur Max (la plateforme de streaming de HBO, anciennement appelée HBO Max, aura fait ses débuts en France d’ici là).

