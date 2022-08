Un acteur d’House of the Dragon dénonce le racisme qu’il subit : « Un noir riche ? Inacceptable »

Steve Toussaint, l’interprète de Lord Corlys Velaryon, personnage clé du spin-off de Game of Thrones, dénonce les commentaires racistes dont il est victime en tant que personne noire.

House of the Dragon a réalisé une entrée fracassante dans le monde très concurrentiel des plateformes, devenant au passage le meilleur démarrage pour une série HBO avec 10 millions de téléspectateurs. Malheureusement, il y a une ombre au tableau. Des internautes sont à l’origine d’une vague de racisme à l’encontre de l’un des acteurs phares de la série, Steve Toussaint.

Un personnage noir et riche dans House of the Dragon

Dans House of the Dragon, Steve Toussaint interprète Lord Corlys Velaryon, le personnage le plus riche de Westeros, dont le rôle est central au sein de la fiction. Ces deux points n’ont pas manqué de provoquer la haine d’internautes. Ces derniers ont utilisé comme prétexte à cette vague raciste le fait que dans les livres de George R.R Martin, la maison Velaryon est décrite comme ayant la peau blanche, des yeux violets et des cheveux pâles. Or, dans la série, les personnages sont noirs et portent de longues dreadlocks argentées.

Le 16 août, l’acteur de 57 ans témoignait pour The Guardian de la façon dont il a réagi face à ces commentaires racistes :

« J’ai en quelque sorte pensé : » Oh, je comprends « . Quand nous étions des criminels, des pirates et des esclaves dans l’autre série, vous étiez d’accord. Mais comme ce type est le [personnage] le plus riche de la série et qu’il est un noble, cela vous pose un problème. »

La cristallisation d’un débat sur Game of Thrones

Le 22 août, l’acteur de Doctor Who ou encore de Judge Dredd s’est à nouveau exprimé dans les colonnes de Men’s health, expliquant à propos des drames d’époque :

Tant de gens se font une idée d’une époque à partir de quelques films réalisés dans les années 50, 60 et 70, qui ne ressemblent en rien à la réalité. Historiquement, les gens de ma couleur et de votre couleur, nous ne sommes pas arrivés ici dans les années 70 ou 60. (…) Et comme vous l’avez dit, ils sont heureux avec un dragon volant. Ils sont heureux avec des cheveux blancs et des yeux violets, mais un Noir riche ? C’est au-delà de ce qu’ils peuvent accepter.

Cette polémique peut faire écho à celle de la représentation des violences sexistes et sexuelles dans l’univers de Game of Thrones. Le contexte historique est parfois employé comme un prétexte pour déresponsabiliser les agresseurs, et passer sous silence la réalité d’un fléau qui persiste à l’époque contemporaine. Heureusement, Steve Toussaint a également fait écho d’une réception positive de son personnage :

« Ce qui a été merveilleux, c’est que pour chaque personne toxique qui s’est retrouvée d’une manière ou d’une autre sur ma timeline, il y en a eu tellement d’autres qui m’ont soutenu […] Lorsque nous tournions certaines scènes, il y avait des acteurs secondaires qui venaient nous voir et disaient « C’est génial d’être représenté ». »

Crédit de l’image à la Une : © HBO