Game of Thrones : l’auteur George R.R Martin annonce une histoire différente de la série, mais en constante mutation

George R.R Martin s’est confié sur l’écriture des deux prochains livre du Trône de fer, rappelant au passage qu’ils seront très différents de la fin de la série.

Si Game of Thrones a pris fin en mai 2019 pour le meilleur ou pour le pire, la saga littéraire est encore en cours d’écriture. Depuis plus d’une décennie, George R.R Martin se consacre à la rédaction de The Winds of Winter et A Dream of Spring, les sixièmes et septièmes volets du Trône de Fer.

Une histoire en constante mutation

Bien que cela soit rarement arrivé, George R.R Martin s’est récemment confié sur son travail. Il a révélé plusieurs informations importantes dans une note publiée sur son blog le 5 juillet :

« Mes histoires grandissent, évoluent et changent à mesure que je les écris. Je sais généralement où je vais, bien sûr… les destinations finales, les grandes pièces du puzzle, je les ai en tête depuis des années… des décennies […] Mais il y a beaucoup de diables dans les détails, et parfois le sol change sous mes pieds au fur et à mesure que les mots coulent. Je travaille sur mon jardin d’hiver. Les choses poussent et changent, comme cela se passe lorsque l’on jardine. Les choses bougent, de nouvelles idées arrivent (merci à ma muse), d’anciennes idées se révèlent impossibles à utiliser, j’écris, je réécris, je restructure, je repars à zéro et je réécris tout. »

« J’ouvre des portes qui débouchent sur des impasses et d’autres qui me permettent d’atteindre des mondes merveilleux. » George R.R Martin

Une fin différente de la série

George R.R. Martin a profité de cette prise de parole pour rassurer ses fans : si l’écriture a son lot d’incertitudes, « la majorité [de ce qu’on découvrira dans les livres] sera différente [de la fin de la série ] », écrit-il.

« Tous les personnages qui ont survécu à la fin de la série ne seront pas forcément en vie à la fin du roman. Certains survivront, aussi. Bien entendu. La plupart. Mais pas tous. Bien sûr, je peux décider de tout changer la semaine prochaine, lorsque je me pencherai sur le prochain chapitre que je dois écrire. »

À l’occasion de cette prise de parole, l’auteur a aussi exprimé son regret d’avoir été dépassé par la série. Lorsque Game of Thrones est sorti en 2011, George R.R Martin avait « une longueur d’avance de cinq livres ». Il confie : « Je n’ai jamais cru un seul instant qu’ils me rattraperaient, mais ils l’ont fait. Ils m’ont rattrapé et m’ont dépassé. »

© HBO

Si George R.R Martin semble décidé à laisser son « jardin d’hiver » fleurir à son rythme, HBO a de quoi nous faire patienter avec sa série consacrée à Jon Snow. L’autre bonne nouvelle, c’est qu’on découvrira House of The Dragon dès le lundi 22 août sur OCS.

