House of the Dragon (GoT) : le trailer est en ligne, et on s’en remet pas

La première « vraie » bande-annonce de House Of The Dragon, le préquel de Game of Thrones, est sortie et on a du mal à s’en remettre.

Le 21 août prochain, il va faire chaud, très chaud. Et pas seulement à cause de la possible canicule ! La nouvelle série HBO va débarquer sur nos écrans, et je ne sais pas si on est prêtes à ce qu’on risque de voir.

Pour nous donner un aperçu de ce qu’on risque de se prendre dans les mirettes, un trailer officiel vient de sortir et bon sang, ça fait du bien de voir ça.

Le trône de fer dans House of the Dragon

House of the Dragon : le premier trailer officiel

On avait eu les infos au compte-gouttes depuis des lustres : premiers noms du casting, premières photos du tournage, premiers plans officiels, date de sortie… HBO balançait de temps en temps de petites infos par-ci, par-là, pour nous donner l’eau à la bouche, sans trop nous écœurer.

Cette fois-ci, ils balancent du lourd et du concret : un trailer de 1min29, qui nous coupe le souffle, littéralement :

Si vous n’avez pas suivi de quoi ce préquel va parler (ou si vous avez fui toutes les informations pour garder la surprise le plus longtemps possible, comme moi), l’histoire se centrera sur le règne de la famille Targaryen, et sera pleine d’intrigues politiques, de guerre, de sang, de dragons et de cheveux argentés.

Niveau casting, on pourra se régaler avec de beaux noms comme Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, ou encore Paddy Considine.

Rendez-vous le 21 aout pour se faire cracher au visage du souffle de dragon !

