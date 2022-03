On sait enfin quand arrive la série House of The Dragon

L’attente vous consume ? Rassurez-vous, le spin-off de Game of Thrones débarque dans (relativement) peu de temps.

Il va y avoir embouteillage cet été. Et pas qu’entre les juilletistes et les aoutiens !

Quelques semaines avant la sortie de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, le spin-off de Game of Thrones, House of The Dragon fera ses premiers pas sur HBO.

House of The Dragon sortira cet été

Centrée sur la maison Targaryen, la série House of The Dragon est attendue comme le messie par des hordes de fans de Game of Thrones de par le monde.

Composée de 10 épisodes, elle sortira cet été, le 21 août 2022 sur HBO aux États-Unis et le 22 août sur OCS.

Pour nous faire patienter encore quelques mois, le compte officiel de la série a tweeté quelques photos du programme événement, qui sortira tout juste avant Les Anneaux de pouvoir, prévu le 2 septembre.

Lord Corlys Velaryon & Princess Rhaenys Targaryen.



August 21. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/B6Srv5UoC8 — House of the Dragon (@HouseofDragon) March 30, 2022

Prince Daemon Targaryen.



August 21. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/GarXwUel6H — House of the Dragon (@HouseofDragon) March 30, 2022 House of the Dragon se base sur un ouvrage de Georges R.R. Martin : Feu et Sang qui se déroule deux siècles avant les événements que vous connaissez pour avoir maté HBO de 2011 à 2019, la grande période Game of Thrones.

Image tirée de House of The Dragon, via Allociné

Interviewé par le magazine The Hollywood Reporter, le réalisateur et showrunner Miguel Sapochnik (qui avait déjà bossé sur la série Game of Thrones, en façonnant notamment l’extraordinaire épisode Battle of the Bastards, saison 6) a expliqué que le ton de ce nouveau programme serait différent de ce que vous connaissez :

« Nous essayons d’être le plus respectueux de la série originale. Il n’est pas nécessaire de réinventer la roue, car elle n’a pas été brisée. Mais House of the Dragon a son propre ton, qui va émerger et évoluer au fil des épisodes. »

Voilà qui achève de nous donner envie.

Pour voir si la promesse sera tenue, rendez-vous donc le 22 août sur OCS.

À lire aussi : On connaît le coût du préquel de Game of Thrones annulé et il fait mal au cul

Crédit image à la Une : House of The Dragon via Allociné