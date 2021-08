Très attendue, la série Le Seigneur des Anneaux demeure bien mystérieuse. Mais elle nous offre un tout premier aperçu et une date de sortie !

Mise à jour du 3 août 2021

Ô joie, ô impatience ! Amazon Prime Video vient de dévoiler la date de sortie de sa série Le Seigneur des Anneaux, un projet colossal attendu depuis de longues années. Et la plateforme y ajoute un petit aperçu qui donne très envie de repartir dans la Comté…

Vous êtes prête ? Hop là :

Le 2 septembre 2022, une nouvelle aventure commence. pic.twitter.com/uc92woy4MH — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) August 2, 2021

Rendez-vous en septembre 2022 !

Le synopsis de la série tant attendue Le Seigneur des Anneaux

Mise à jour du 13 janvier 2021

L’heure approche. Enfin peut-être. Enfin sûrement que si, mais on ne sait pas exactement à quel rythme. Bref.

Ce qu’on sait en tout cas, c’est de quoi la série Le Seigneur des Anneaux va parler ! Enfin… plus ou moins. Attendez, on vous explique.

Portée par Morfydd Clark, Robert Aramayo et Markella Kavenagh entre autres (nouveaux talents), la série tant attendue vient de s’offrir un synopsis officiel sur le site TheOneRing.net.

Parce qu’on est sympa, on vous en fait cadeau. Vous allez voir, c’est à la fois très riche et… très flou.

« Ce récit épique se déroule plusieurs milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, et plongera ses téléspectateurs au coeur d’une époque où de grandes puissances ont vu le jour, des royaumes glorieux ont sombré dans la ruine, où d’improbables héros ont fait valoir leur valeur, où tout espoir reposait sur la plus faible des chances et où le plus grand méchant imaginé par Tolkien menaçait d’étendre ses ténèbres sur le monde entier. S’ouvrant par époque où règne la paix, la série suit plusieurs personnages, à la fois familiers et nouveaux venus, tous unis dans leur combat face aux forces du mal de la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux confins du continent, ces royaumes et personnages bâtiront un héritage qui perdura auprès de nombreuses générations. »

Voilà qui demeure encore bien mystérieux ! Il est toujours difficile de percevoir les contours précis de celle qui est sans doute la série la plus attendue au tournant de l’année 2021.

Mais après tout ne dit-on pas : « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles » ?

Le casting de la série Le Seigneur des Anneaux enfin dévoilé

Mise à jour du 15 janvier 2020

Si quelques noms avaient déjà été annoncés, Amazon Prime a enfin dévoilé le casting de la future série Le Seigneur des Anneaux.

Des visages familiers, d’autres moins, que les fans ont hâte de découvrir dans ce prequel de la saga de Tolkien.

La distribution comptera notamment Robert Aramayo (Game of Thrones), Nazanin Boniadi (How I met Your Mother, Scandal), Morfydd Clark (His Dark Materials, Dracula), Joseph Mawle (Game of Thrones).

Le casting est complété par Ismael Cruz Córdova (Ray Donovan), Markella Kavenagh (Pique-nique à Hanging Rock), Tom Budge (The Wrong Girl), Owain Arthur (Casualty), Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith (I Am the Night, Into the Badlands), Charlie Vickers (Medici), Daniel Weyman (Silent Witness), Sophia Nomvete, Tyroe Muhafidin et Ema Horvath.

Aucun détail sur les personnages n’ont été dévoilé mais Amazon a annoncé que la production commencera dès le mois prochain !

Une bonne nouvelle pour les fans qui commençaient à désespérer !

La série Le Seigneur des Anneaux est renouvelée pour une saison 2

Mise à jour du 5 septembre 2019 —

Que c’est agréable d’avoir de bonnes surprises dès le matin !

On en parle beaucoup de cette série, mais on en voit jamais le bout du nez.

En effet, le projet faramineux d’Amazon a l’air tellement compliqué à réaliser que rien ne semble vraiment avoir commencé, comme le souligne le magazine Collider.

Impossible donc pour l’instant de vous annoncer une date de sortie.

Toutefois, comme le rapporte Deadline, Amazon aurait déjà renouvelé la série pour une saison 2.

Une nouvelle qui donne d’autant plus envie d’enfin voir la couleur des premiers épisodes de la série tant attendue !

Mise à jour du 29 juillet 2019 —

Attendue courant 2020, la série Le Seigneur des Anneaux made in Amazon se dévoile au compte-gouttes, et apprend au passage la patience aux fans.

Grand seigneur, le compte twitter officiel vient de révéler celles et ceux qui composeront l’équipe créative de la série.

Une équipe créative plus féminine pour le Seigneur des Anneaux

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019

Si certains noms étaient déjà connus comme J. D. Payne et Patrick McKay qui seront les deux showrunners de la série, d’autres font leur apparition.

Et parmi ces figures de l’ombre qui vont donner vie au show d’Amazon, j’ai eu la bonne surprise de voir apparaître de nombreuses femmes !

Du côté des scénaristes se trouvent ainsi Gennifer Hutchison (Better Call Saul, Breaking Bad), Helen Shang (13 Reasons Why, Hannibal), Glenise Mullins (Kingdom) et Stephany Folsom (Toy Story 4).

Elles seront accompagnées de leurs homologues masculins : Bryan Cogman (Game of Thrones), Jason Cahill (Les Soprano) et Justin Doble (Stranger Things).

En plus de Bruce Richmond et Gene Kelly, l’équipe des producteurs exécutifs comptera également deux femmes : Belén Atienza (Jurassic World : Fallen Kingdom) et Lindsey Weber (Star Trek : Sans Limites).

Des personnes de talents donc, qui promettent de bien belles choses pour la série à venir, et surtout une quasi parité qui fait plaisir à voir !

Contente de repartir pour la Terre du Milieu – et voir de nombreuses femmes dans l’équipe de prod / écriture laisse espérer des histoires un peu différentes de celles qu’on connaît déjà ! https://t.co/awsIOKDHV3 — Mymy Haegel (@mymyhgl) July 27, 2019

Qui sait, peut-être qu’un nombre plus important de femmes dans l’équipe donnera lieu à plus de personnages féminins badass dans la série !

Pour rappel, Le Seigneur des Anneaux adaptée par Amazon Prime se déroulera au Deuxième Âge, soit une période de 3441 ans qui devrait laisser le champ libre aux scénaristes pour nous sortir les plus belles histoires.

Cette information implique également que la série ne se concentrera pas sur la jeunesse d’Aragorn comme la rumeur le laissait entendre, ce dernier étant né au Troisième Âge.

Le Seigneur des Anneaux cache encore bien son jeu, et j’ai hâte de voir ce que l’équipe créative a en réserve pour les fans…

Énormissime budget pour la série Le Seigneur des Anneaux

Mise à jour du 6 avril 2018

Décidément, pour la série Le Seigneur des Anneaux, Amazon ne lésine pas sur les moyens !

Il y a un mois, un budget de 500 millions de dollars était annoncé (lire ci-dessous). Mais il faut environ l’équivalent du trésor de Smaug pour donner à Tolkien la beauté que ses œuvres méritent.

Alors comme l’annonce Collider, le budget a doublé… on parle d’un milliard de dollars !

De plus, des sources annoncent 5 saisons pour la série Le Seigneur des Anneaux. C’est la moindre des choses, non ?

Oh, et aussi, Amazon n’a que deux ans pour lancer le tournage. Ce qui n’est PAS BEAUCOUP, rapport qu’il y a trouzmille personnages, vingt sept centaines de décors, des effets spéciaux, le scénario à boucler…

Enfin, moi, il suffit de me donner ENFIN Tom Bombadil à l’écran et, j’avoue, je me plaindrai pas.

Le Seigneur des Anneaux, une série qui coûte très cher

Mise à jour du 19 mars 2018

Que tu fasses partie de la team « toucher à la meilleure trilogie du monde, c’est péché » ou de la team « bordel, c’est la meilleure idée du monde », l’annonce de l’adaptation du Seigneur des Anneaux en série t’a probablement fait réagir.

J’ai personnellement dansé la carmagnole, mangé des bulots et commandé une tournée de shooters à la madeleine. Chacun son style.

Netflix, HBO, Hulu et Amazon se disputaient l’obtention des droits d’adaptation. Mais Amazon a posé ses gros billets sur la table. 250 millions de dollars, c’est la somme dépensée par la plateforme pour réaliser le projet.

Une jolie dépense quoi.

Et le mastodonte de la vente en ligne n’a pas fini de casquer.

Quelques 250 millions de dollars devraient être injectés dans la production et les coûts marketing, d’après le site Collider.

Merci d’en donner un peu aux braves gens qui relayeront toutes les informations sur la série. S’il vous plait ? Amazon ?

Dans ce cas précis, mieux vaut dépenser trop d’argent que pas assez.

Les attentes des fans sont si hautes, qu’il faut impérativement donner le maximum pour produire le meilleur objet télévisuel possible, et ne pas risquer de trop se faire taper sur les doigts.

Car la série est attendue au tournant, et c’est bien normal. Le Seigneur des Anneaux a marqué son époque au fer rouge. C’est un monument du cinéma auquel Amazon s’attaque.

Pour ma part, je souhaite à la plateforme la meilleure des réussites.

Surprenez-nous !

Le Seigneur des Anneaux, une série sur Amazon Prime Video

Le 14 novembre 2017

Amazon a le vent en poupe et le flair bien développé.

Déjà derrière quelques très beaux produits comme The Man in the High castle, Transparent, et Mozart in the Jungle, voilà que le service de vidéo à la demande s’attaque à un gros, TRÈS GROS morceau…

Lundi 13 novembre, Amazon a annoncé avoir acquis les droits mondiaux pour une adaptation télévisée de la saga Le Seigneur des Anneaux.

Une acquisition entérinée par le tweet du patron d’Amazon, Jeff Bezos :

Écrits, comme vous le savez probablement déjà, par le grand John Ronald Reuel Tolkien, les trois volumes de ce récit épique avaient connu un succès planétaire.

La trilogie a même été élue « livre préféré du millénaire » par les clients d’Amazon en 1999.

Que dire alors de leur adaptation cinématographique, si ce n’est qu’elles avaient su conquérir le cœur de millions de spectateurs ainsi que ceux des cinéphiles les plus pointus, pourtant si durs à contenter.

Le défi d’Amazon semble alors considérable, tant les fans vont attendre la série au tournant. La plateforme de streaming a donc décidé d’injecter un maximum d’argent dans ce projet, pour lui garantir une belle qualité.

D’après le site américain Deadline, le mastodonte du commerce en ligne était en concurrence avec Netflix et HBO.

C’est pourtant lui qui a remporté les droits. Comment ? Et mettant sur la table une somme colossale de plus de 200 millions de dollars.

Le Seigneur des Anneaux, quelle sera l’intrigue ?

Prenant place sur la Terre du Milieu, la série proposera des aventures inédites qui précèderont le premier tome de la trilogie, intitulé La Fraternité de l’Anneau.

D’après Deadline, l’écriture des scénarios, le tournage et la post-production devraient ajouter 100 à 150 millions de dollars par saison au budget initial prévu par la série.

Des sommes colossales qui montrent l’intention de la plateforme de coller au coté gigantique des aventures originales et de concurrencer quelques énormes programmes tels Game of Thrones ou Westworld.

Pour l’instant, je ne détiens aucune précision quant à la potentielle date de sortie. Espérons que quelques infos fuitent bientôt !

À lire aussi : Pourquoi Frodon est le PIRE mec de toute la pop culture