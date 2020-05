3 raisons de (re)donner sa chance à LOST

C’est l’une des meilleures nouvelles du confinement (avec la sortie d’Animal Crossing New Horizons) : tout LOST est dispo sur Prime Video !

Je saisis donc l’occasion de te parler à nouveau de ma série préférée du monde entier, trop souvent INJUSTEMENT critiquée.

LOST, ma série préférée

Je te refais un topo au cas où tu as raté le phénomène LOST : il s’agit d’une série créée par J. J. Abrams (Star Wars épisodes VII et IX) et Damon Lindelof (The Leftovers), qui a été diffusée entre 2004 et 2010.

Dans le premier épisode, qui était à l’époque le pilote le plus cher de l’Histoire, on découvre un groupe de survivants à un crash d’avion. Ils se sont écrasés sur une île a priori déserte, au beau milieu du Pacifique.

Au fil des épisodes, LOST se découpe en 4 parties :

L’histoire principale (la survie sur l’île, l’espoir de voir arriver les secours, l’exploration du terrain…)

La vie des personnages avant le crash, déroulée par des flashbacks

Les secrets de l’île, qui en renferme BEAUCOUP

Des questionnements métaphysiques, quasi-religieux, sur le libre arbitre, la foi, la vie, la mort…

D’une espèce de « Survivor de fiction » (Survivor étant peu ou prou l’équivalent américain de Koh Lanta), LOST est devenu une série ambitieuse, complexe, qui a divisé l’opinion publique.

Certains fans de la première heure ont été dégoûtés par le virage allégorique pris par la série, d’autres ont suivi à fond les réflexions profondes et ont plongé à pieds joints dans son aspect plus fantastiques.

Comme moi, beaucoup continuent à aimer LOST de tout leur cœur, notamment par amour pour ses personnages, que je n’oublierai je pense jamais.

LOST, ça a aussi été ma première série « communautaire » : sur les forums français de fans, je lisais des théories, j’analysais des plans, je me penchais sur les références qui m’avaient échappé…

Malgré une fin qui n’a pas convaincu tout le monde (perso, je l’adore) et quelques intrigues abîmées par la grève des scénaristes ayant frappé la télé américaine dans les années 2000, LOST reste une grande série.

Voici pourquoi tu devrais la (re)dévorer maintenant qu’elle est en ligne légalement !

1. LOST est la meilleure série pour le confinement

Comme toi, les héros et héroïnes de LOST sont coincées. Ils et elles ne peuvent s’échapper de cette île sur lesquels leur avion s’est écrasé.

Pas comme toi (enfin j’espère), ces personnages sont livrés à eux-même dans une nature sauvage et magnifique qui te permettra de t’évader de ton confifi !

Dans la première saison surtout, il y a un vrai côté Robinson Crusoé dans LOST : il faut trouver des ressources, construire des abris, chasser pour avoir à manger.

Tu pourras te poser des questions existentielles : qu’aurais-tu fait à la place de tel ou tel personnage ? Aurais-tu choisi de vivre dans des grottes abritées au risque de rater les secours, ou serais-tu restée sur la plage inconfortable ?

De quoi te faire voyager loin de ton lieu de confinement !

2. LOST comblera le manque laissé par Game of Thrones

Eh oui. Je l’écris et je le pense.

Certes, il y a moins d’épées, de dragons et de seins à l’air, mais que ce soit au niveau des théories de fou ou des personnages, LOST est similaire à Game of Thrones !

Si tu es plutôt « action et vie réelle », tu trouveras ton compte avec les épopées dans la jungle, les inquiétants mystères de l’île et les flashbacks te révélant le passé parfois surprenant des naufragés.

Si tu es plutôt « fantastique et grands questionnements », tu pourras faire carburer ton cerveau avec les individus les plus mystiques et leur foi pas toujours inébranlable.

Et si tu te cherches une nouvelle bande de potes à aimer ou détester, les personnages de LOST sont assez nombreux et variés pour que tu aies rapidement tes chouchous et tes ennemis jurés !

Les plus purs de tous

3. LOST, la série qui n’est pas celle que tu crois

Ça fait 10 ans que l’épisode final de LOST a été diffusé, et comme je te l’ai dit, il n’a pas été chaleureusement accueilli par tout le monde.

Mais je te rassure : tu as pu entendre tout et n’importe quoi sur ce dénouement, sache en tout cas qu’il est loin d’être débilou comme celui de Dexter ou révoltant comme celui de How I Met Your Mother.

Je te l’ai expliqué plus haut : il y a plein d’aspects différents dans LOST. Tout le monde ne regarde pas la série pour les mêmes raisons.

Il est donc normal que le point final d’une série aussi variée ne puisse pas contenter tout le monde, puisque les scénaristes étaient forcés de « choisir » à quelles questions répondre… et lesquelles laisser en suspens. À tout jamais.

Personnellement, j’ai un très bon souvenir du final de LOST, qui correspondait à ce que moi j’aimais dans la série et ne m’a pas déçue le moins du monde. Et je suis loin d’être la seule !

Alors si tu hésitais à regarder LOST de peur d’être forcément dégoûtée par sa fin, rassure-toi : il y a des chances qu’elle te plaise.

4. LOST, une série à regarder accompagnée

Ce dernier point est réservé aux plus bilingues, puisque je profite de cet article pour faire la pub d’un podcast cher à mon cœur, mais qui est en anglais.

L’équipe du podcast A Storm of Swords, qui a commenté tout Game of Thrones, s’est réunie après la fin de la série médiévale-fantastique pour décider de quoi parler maintenant qu’elle était terminée.

Tu imagines ma joie quand j’ai appris qu’A Storm of Swords devenait The Storm: A LOST rewatch podcast !

Les membres de l’équipe se sont lancés dans le titanesque projet de re-voir tout LOST et d’en commenter chaque épisode en profondeur, avec une partie sans spoilers sur la suite, et une pour celles et ceux qui ont déjà regardé la série.

C’est ma PASSION. Donc si tu es comme moi du genre à adorer disséquer ce que tu viens de voir, abonne-toi à The Storm !

En espérant t’avoir convaincue de (re)donner sa chance à LOST, je te laisse entamer ton binge-watching et venir discuter de cette fantastique série avec moi dans les commentaires !

