Si au début, je pensais que le confinement serait le moment idéal pour découvrir un maximum de séries et de films, je me rends compte que finalement, je favorise les rewatch doudous.

Sûrement pour me rassurer en cette période d’incertitudes !

Jusqu’ici, New Girl et Community y sont passées, mais voilà qu’Amazon Prime Video me donne la possibilité de m’attaquer à deux rewatch MONSTRES : Lost et Grey’s Anatomy.

Lost et Grey’s Anatomy sont disponibles sur Amazon Prime Video

Ah tiens on vient de recevoir deux séries, peut-être que ça peut vous intéresser…?#Lost – L'intégrale, et #GreysAnatomy saisons 1 à 15 débarquent dès maintenant sur Prime Video. pic.twitter.com/T8GH8a42nz — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) April 24, 2020

C’est nonchalamment qu’Amazon Prime Video vient d’annoncer la mise en ligne intégrale de Lost, et des 15 premières saisons de Grey’s Anatomy.

Mais pour les fans absolus des deux séries comme moi, cette annonce est un monument !

Lost et Grey’s Anatomy, mes deux séries d’enfance

Alors non, Lost et Grey’s Anatomy ne sont pas des séries spécialement faites pour les enfants.

Mais moi, je n’ai jamais aimé les dessins animés, ce que je voulais, c’était mater des « trucs de grands ».

Alors pour la jeune Alix qui n’avait pas le droit de regarder la télé le soir, mater les beaux docteurs mettre leurs mains dans des thorax, de loin, à travers un entrebâillement de porte, c’était un frisson incomparable.

Et un peu plus tard, j’en découvrais un autre : celui de binger discrètement sur l’ordinateur familial tous les épisodes des disparus du vol 815 avec mon frère, en tentant d’élaborer des théories invraisemblables jusqu’à des heures avancées de la nuit.

Alors tu ne t’étonneras pas, lectrice, que ces deux séries de mon enfance viennent de se placer tout en haut de ma liste de rewatch.

Et j’en ai pour un bout de temps, car les deux séries cumulent plus de 400 épisodes.

Et toi, alors ?

