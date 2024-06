C’est officiel, les antibiotiques en cas de cystite sont disponibles sans ordonnance

L’arrêté autorisant les pharmaciens à prescrire des antibiotiques en cas d’angine et de cystite est paru au Journal officiel ce mardi 18 juin.

Si vous êtes sujette aux cystites ou aux angines à répétition, c’en est terminé de devoir vous rendre chez le médecin pour obtenir le traitement antibiotique adéquat.

À compter de ce mardi 18 juin, les pharmaciens sont autorisés à prescrire les antibiotiques pour soigner ces deux pathologies, bénignes mais très handicapantes et douloureuses. L’arrêté paru ce jour au Journal officiel précise que les « compétences élargies » des pharmacien·nes concernent l’angine bactérienne à streptocoque du groupe A (la principale bactérie à l’origine des angines bactériennes) et la « cystite aiguë non compliquée chez la femme ».

Pour pouvoir se faire délivrer l’antibiotique adéquat (amoxicilline dans le cas d’une angine, de la fosfomycine en cas d’infection urinaire), les patient·es devront réaliser un test en pharmacie : un « test rapide angine » ou un test urinaire pour la cystite. Comme le précise Le Parisien, ces tests sont soumis à des conditions d’âge et de symptôme (pas de fièvre ou de grossesse en cours, par exemple).

