Revivez le talk Madmoizelle et Basic-Fit sur le sport et la santé mentale

Le 9 septembre avait lieu un live spécial santé mentale et sport, organisé par Madmoizelle en partenariat avec les salles de sport Basic-Fit. Sport, motivation, entraînements et santé mentale, deux heures de live passionnantes à (re)voir sans plus attendre !

Ah la rentrée, avec son lot de bonnes résolutions… Dont celle de reprendre le sport, pour bon nombre d’entre nous ! Alors, si vous cherchez de la motivation, vous êtes au bon endroit, et ce qu’il vous faut est peut-être dans ce live…

Le Talk autour du sport, de la motivation et de la santé mentale

Le 9 septembre, Madmoizelle s’est associé à Basic-Fit France pour un live exceptionnel abordant le sport, la motivation, les bases pour commencer à s’entraîner, ainsi que la santé mentale.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour l’occasion et pour échanger autour de ces sujets passionnants, trois femmes étaient réunies sur le plateau : Émilie Pelgrin, coach sportive depuis 4 ans dont 2 chez Basic-Fit, nous a donné tous ses meilleurs conseils pour intégrer en douceur le sport à son quotidien. Camille Cottani, créatrice de contenu et professeure de yoga, a partagé son expérience personnelle et le lien entre activité physique et santé mentale, expliquant comment le sport l’a aidée à surmonter sa dépression.

Et Faté, lectrice de Madmoizelle, était également en plateau pour pouvoir poser toutes les questions que les viewers se posent et surtout pour booster sa propre motivation à reprendre le sport en réponse à l’abonnement d’un an qu’elle a remporté lors de notre appel à casting.

D’ailleurs, si ce live vous a donné envie de booster votre mood pour la rentrée, vous pouvez profiter de 6 semaines offertes chez Basic-Fit jusqu’au 30 septembre 2024.

Bonne rentrée sportive à vous !