Que cache le mystérieux tube en carton des médaillés olympiques de Paris 2024 ? Voici la réponse

Alors que les athlètes s’affrontent pour décrocher l’or, l’argent ou le bronze, un autre trésor, plus discret, attend les médaillés.

Vous les avez sûrement aperçus lors des cérémonies de remise des médailles : ces mystérieux tubes en carton d’une quarantaine de centimètres, fièrement brandis par les champions olympiques aux côtés de leurs précieuses médailles. Mais que contiennent-ils exactement ?

Contrairement aux théories farfelues qui ont pu circuler sur les réseaux sociaux, non, ce n’est pas la carte au trésor menant au légendaire One Piece ! La réalité, bien que moins fantasque, n’en est pas moins fascinante.

Un cadeau énigmatique

Ce cylindre énigmatique renferme en réalité une affiche officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais attention, pas n’importe laquelle !

Il s’agit d’une édition limitée, spécialement conçue pour les athlètes médaillés.

L’artiste derrière l’œuvre : Ugo Gattoni

Mais qui est l’artiste derrière cette affiche collector ? C’est Ugo Gattoni, un illustrateur et artiste français reconnu pour ses œuvres détaillées et foisonnantes, qui a eu l’honneur de créer cette pièce unique. Révélée en mars 2023, soit quatre mois avant le coup d’envoi des Jeux, l’affiche a immédiatement suscité l’intérêt du public et des médias.

Le style de Gattoni, reconnaissable entre mille, se caractérise par une minutie extraordinaire et un sens du détail poussé à l’extrême.