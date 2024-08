On a la solution pour booster votre motivation à reprendre le sport à la rentrée

Se remettre au sport, c’est toujours plus facile à dire qu’à faire. Pour la rentrée, Madmoizelle booste votre mood* et votre motivation en vous offrant un an d’abonnement à la salle de sport dans le cadre d’un live Twitch. On vous explique comment participer !

Plus encore que le 1er janvier, la rentrée est la meilleure période pour prendre de grandes résolutions. Comme se remettre au sport par exemple. Une résolution que l’on repousse sans cesse, par flemme, par manque de motivation et le plus souvent par appréhension.

Faire du sport seule ou avec sa bande de potes ? Chez soi ou à l’extérieur ? À quelle fréquence ? Mais surtout à quel niveau ? Des questions tout à fait légitimes quand on n’a pas, ou plus, fait d’activité sportive depuis un certain temps.

Rejoignez-nous sur Twitch le 9 septembre

Celles et ceux qui font du sport vous le répètent sans cesse : faire régulièrement du sport, c’est le meilleur moyen d’améliorer son estime de soi et de se sentir mieux. Quand on reprend le sport, la question est de savoir comment débuter en douceur et surtout y prendre du plaisir.

Madmoizelle et Basic-Fit ont donc décidé de s’associer pour vous accompagner en douceur dans la reprise d’une activité physique pour booster votre mental au quotidien. Dans le cadre d’un live Twitch qui aura lieu le 9 septembre prochain, nous recherchons une lectrice qui souhaite se mettre ou se remettre au sport et s’inscrire en salle, mais n’ose pas encore franchir le pas.

Le but de cet appel à témoin ? Discuter librement de son rapport au sport et à l’activité sportive.

Aux côtés de Soifia, la vidéaste (sportive) de Madmoizelle, d’une coach Basic Fit, mais également d’une experte en santé mentale, ce live Twitch va ouvrir une discussion décomplexée autour du sport et de la pratique sportive. Gestion du temps, image de soi, maintenir la motivation, trouver du plaisir dans la pratique sportive et le conserver : autant de sujets qui seront abordés par les différentes intervenantes sur le plateau de Madmoizelle.

Si vous vous sentez concernée par cet appel à témoin, il suffit de remplir ce court questionnaire. Nous vous contacterons ensuite dans les prochains jours pour préparer l’émission, organiser le tournage du live, etc. Cette lectrice sportive bénéficiera ensuite d’un an d’abonnement offert dans les salles de Basic Fit.

Je souhaite participer au live Twitch du 9 septembre

Basic-Fit : la valeur sûre pour se remettre au sport en douceur Vous avez forcément déjà entendu parler de Basic-Fit : la marque compte aujourd’hui plus de 800 salles de sport dans toute la France. Basic-Fit ne se contente pas de proposer des salles de sport équipées pour tous les profils, elle propose également un accompagnement personnalisé via son application mobile Basic-Fit. Celle-ci vous propose des plannings de remise en forme, des conseils de santé et de nutrition, mais aussi des séries d’entraînements à suivre dans et en dehors de la salle : à l’extérieur, dans son salon ou avec des amies. Une application complète et bien pensée qui est gratuite pour tous les membres de Basic-Fit. Découvrir l’offre Basic-Fit

*Humeur