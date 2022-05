Vous voulez faire tenir votre parfum plus longtemps ? Il se pourrait qu’on ait la solution !

S’il existe des parfums plus capiteux et tenaces que d’autres, certaines personnes rapportent que l’odeur de leur fragrance ne tient pas plus d’une heure sur leur peau… Que faire quand ça arrive ?

Le parfum est une signature olfactive représentant notre personnalité et notre individualité. Mais lorsque ce dernier ne tient que quelques minutes voire quelques heures sur la peau, on se demande vite si ça valait le coup de dépenser parfois plus d’une centaine d’euros pour qu’il fasse joli dans notre salle de bain. Heureusement, il existe un moyen de le faire tenir sur la peau plus longtemps, et c’est grâce à TikTok qu’on l’a découvert…

La Vaseline, notre meilleure alliée parfum

D’après les vidéos qui commencent à affluer sur le réseau, pour garder l’odeur de son parfum bien intacte tout au long de la journée, il suffirait d’appliquer un peu de Vaseline sur les points où l’on a l’habitude de se parfumer comme le cou, la poitrine ou encore les poignets… Pourquoi la Vaseline ? Probablement parce que cette dernière est très riche. Nicole Simpson, une esthéticienne interviewée par Bustle est d’accord avec cette théorie. Elle témoigne :

« La Vaseline est souvent utilisée comme base pour les parfums pour cette raison précise. Elle est si riche en lipides qu’elle agit comme un autocollant en retenant le parfum sur la peau aussi longtemps que possible. »

En réalité, la Vaseline n’a pas de pouvoir particulier, c’est seulement sa formule grasse qui permet au parfum de tenir plus longtemps. Vous possédez une huile ou une crème riche pour le corps sans parfum ? Ces dernières feront parfaitement l’affaire ! L’idée, c’est seulement d’appliquer une fine couche de gras sous votre fragrance préférée.

La Vaseline : un produit controversé

Si ces derniers mois, on a beaucoup parlé des vertus de la Vaseline (qui n’est rien d’autre que du pétrole, disons-le) pour maintenir l’hydratation de la peau ou encore faire tenir le parfum plus longtemps, cette dernière n’en reste pas moins controversée. Et pour cause, elle n’a absolument aucune vertu de soin sur la peau. Son action est simplement occlusive, ce qui veut dire qu’elle évite que l’eau s’évapore des tissus cutanés. Elle lutte donc contre la déshydratation ou encore la sécheresse si et seulement si elle est couplée avec les bienfaits d’une crème hydratante ou désaltérante.

C’est plutôt bon à savoir, non ?

@Nati Melnychuk

Crédits de l’image de une : @Emily Wang.