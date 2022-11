Combinaisons d’actifs : quels sont les bons mélanges à faire pour une routine au top ?

Aujourd’hui, se créer une routine beauté ressemble à un vrai travail de biochimie. Malheureusement, on ne sait pas toujours quels actifs fonctionnent bien ensemble ou, au contraire, ne matchent pas du tout. Pour vous éclairer, on vous a fait un petit topo.

Qui ne s’est pas déjà retrouvé à faire des tests improbables sur sa peau pour voir ce qui fonctionne le mieux en termes de routine beauté ? Et si cette méthode de test and learn peut avoir des côtés bénéfiques (car finalement, chaque peau a des besoins très différents), le risque est d’effectuer des mélanges qui vont venir agresser l’épiderme plutôt que de l’aider. Heureusement, il existe des combinaisons gagnantes d’actifs. Ça vous intéresse de les connaître, les voilà.

La vitamine C et le SPF

La vitamine C est toute indiquée pour apporter de l’éclat, lisser le grain de peau et booster la production de collagène et d’élastine. Elle parvient également à protéger l’épiderme contre les agressions extérieures. Pour complémenter ses effets, il est conseillé d’appliquer par-dessus votre sérum ou votre crème à la vitamine C, un SPF 50+ qui agira comme un supplément de protection contre les agressions liées à l’exposition au soleil.

Le docteur Steven Mandrea, dermatologue, explique le phénomène au magazine Real Simple :

« La combinaison de sérum de vitamine C et d’écrans solaires à large spectre qui protègent bien contre les rayons UVA s’est avérée plus efficace pour neutraliser les dommages des radicaux libres causés par l’exposition au soleil que la simple utilisation d’un écran solaire seul ».

L’acide hyaluronique et la niacinamide

La niacinamide est un composé hydrosoluble dérivé de la vitamine B3. Sa particularité ? Elle fait partie des ingrédients cosmétiques qui peuvent convenir à toutes les peaux (et clairement, il y en a peu). En même temps, elle pourrait presque être considérée comme l’actif parfait tellement elle répond à de nombreuses problématiques. Dans un premier lieu, elle limite l’oxydation des cellules, elle permet également d’apaiser les inflammations cutanées, de lutter contre le phénomène de déshydratation et limite les rougeurs.

Couplée à de l’acide hyaluronique, actif qui est capable de retenir plus de 1000 fois son poids en eau, elle permet de reconstruire plus rapidement le film hydrolipidique de l’épiderme afin de créer une barrière physique contre les agressions cutanées du quotidien.

Le tea tree et l’hamamélis

Si vous avez besoin de rééquilibrer votre peau mixte à grasse, vous avez très probablement déjà utilisé du tea tree. Ce dernier a de multiples vertus. Il est anti-bactérien, anti-inflammatoire et anti-fongique. Il est donc tout indiqué pour purifier et venir contrôler la production de sébum sans pour autant être trop astringent pour l’épiderme (quand il est bien utilisé). Mais saviez-vous que lorsqu’il est couplé à l’hamamélis, il est réputé pour faire des miracles ? L’hamamélis tonifie la peau en resserrant les pores et en éliminant l’excès de sébum. Le docteur Dagmara Chudzik, spécialiste en médecine esthétique pour Refinery29 US raconte également qu’elle « retient l’humidité pour prévenir la perte d’eau qui peut entraîner une peau sèche, il a donc des propriétés astringentes sans l’effet secondaire de séchage habituel. »

Mais lorsqu’ils sont mélangés, ces deux actifs ont la capacité de maintenir une peau nette sur le long terme. Ils peuvent également incarner le combo parfait pour rééquilibrer la production de sébum au niveau du cuir chevelu et se débarrasser des pellicules. Le mélange à tout faire qui est bien pratique.

@Alesia Kozik

Le rétinol et la niacinamide

Le rétinol est un actif resurfaçant dérivé de la vitamine A. Il est utile pour lisser le grain de peau, activer la production de collagène en stimulant les tissus élastiques, augmenter la fermeté de l’épiderme, mais aussi lutter contre l’acné. Comment ? En réparant les structures cellulaires et en faisant baisser la production de sébum. Mais le rétinol a un défaut majeur : il est irritant. Mais avec l’utilisation d’acide hyaluronique et/ou de niacinamide, les effets astingents du rétinol sont amoindris car la peau est davantage supplémentée en hydratation.

Le docteur Sivanie Sewell, dermatologue consultante et porte-parole de la British Skin Foundation interrogée par Refinery21 France explique :

« Appliquez de l’acide hyaluronique et un hydratant (en particulier un hydratant qui comprend des céramides et de la glycérine ou de la niacinamide) 15 minutes après avoir utilisé du rétinol peut également aider à contrecarrer les effets secondaires indésirables ».

Les AHA/BHA et l’acide hyaluronique

Les AHA et BHA sont idéaux pour exfolier la peau sans pour autant avoir à utiliser un gommage mécanique qui pourrait venir abîmer le film protecteur de l’épiderme. En agissant par décollements des cellules mortes et autres éléments qui viendraient obstruer les pores, ces actifs améliorent la texture de la peau, resserrent les pores et peuvent même apporter de l’éclat. Pour éviter la sécheresse cutanée, il est conseillé de les coupler à une crème et un sérum hydratant contenant, par exemple, de l’acide hyaluronique. Une théorie approuvée par le docteur Marchbein dans InStyle :

« L’hydratation après l’application d’AHA et de BHA est extrêmement importante pour limiter les irritations. Recherchez les céramides, la vaseline, l’acide hyaluronique et la glycérine pour hydrater et apaiser la peau ».

Crédits de l’image de une : @AneteLusina.