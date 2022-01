Découvrez la niacinamide, l’actif cosmétique miracle « qui ressemble à un filtre Instagram »

La niacinamide est un actif cosmétique dont on commence de plus en plus en parler. Une popularité nouvelle qui cache, en réalité, une présence importante dans bon nombre de formules depuis un bon bout de temps !

Parmi les actifs sous-cotés de la cosméto je demande : la niacinamide. Vous ne la connaissez pas ? C’est normal ! Elle ne fait pas partie des noms que les marques mettent généralement en tête d’affiche comme le CBD, l’acide hyaluronique, le rétinol ou la vitamine C.

Pourtant, elle est truffée de bienfaits pour la peau et peut s’adapter à tous les types à condition de savoir l’utiliser correctement. Allez, on rentre dans le vif du sujet, suivez-nous !

Qu’est-ce que la niacinamide ?

La niacinamide, également appelée Vitamine B3 ou Vitamine PP (Pellagra Preventive), est un actif cosmétique synthétisé à faible dose par le corps humain. Composée de l’acide nicotinique, et de son amide (responsables de la liaison peptidique entre les différents acides aminés) la nicotinamide, la niacinamide est à la fois antioxydante, hydratante et régénérante selon Typology.

Elle dispose donc d’une véritable polyvalence de bienfaits que bon nombre d’autres ingrédients peuvent lui envier.

Les bienfaits de la niacinamide sur la peau

La niacinamide dispose de tellement de vertus qu’il est difficile de les nommer toutes. On lui prête notamment la faculté de lisser le grain de peau, d’améliorer son élasticité, de réduire l’apparence des rougeurs, des taches pigmentaires et même des ridules. On parle aussi d’excellents bienfaits sur la régulation de la sécrétion de sébum (coucou les peaux grasses qui pensent ne rien avoir à mettre à part des produits asséchants).

En gros, c’est un véritable ingrédient à tout faire qui agit rapidement sur l’épiderme et sait ensuite se rendre indispensable à notre routine. Et ce n’est pas Sophie Strobel, biologiste et cosmétologue contactée par Madmoizelle, qui dira le contraire :

« La niacinamide fait plein de choses. Pour moi c’est l’actif qui ressemble le plus à un filtre Instagram quand on le place sur la peau. C’est un éclaircissant qui marche vraiment bien donc le teint sera plus homogène et lumineux. Il resserre les pores, donc le grain de peau est moins granuleux et la lumière se reflète mieux. Il est apaisant, il permet de stimuler la synthèse de céramides pour avoir une peau plus hydratée. Il est anti-inflammatoire. Il agit sur l’élasticité de la peau… Il est peut être moins anti-âge que le rétinol mais il a quand même un effet très global sur la texture et la surface de l’épiderme. Tout ça, relativement rapidement. »

Pourquoi la Niacinamide est devenue un ingrédient star récemment ?

Comme on vous le disait plus haut, la niacinamide n’a pas été découverte hier. Bien au contraire, elle est utilisée en cosmétiques (sous le nom de vitamine B3 ou vitamine PP) depuis belle lurette.

On ne lui accordait pas le crédit qu’elle méritait tout simplement parce qu’elle n’est pas aussi glamour et vendeuse que d’autres actifs stars dont le nom est reconnaissable entre tous comme le rétinol ou la vitamine C. Sa popularité a commencé à monter de façon exponentielle quand des marques mettant en avant des actifs simples comme The Ordinary, The Inkey List ou Typology ont commencé à faire leur apparition.

Sophie Strobel, quant à elle, place cette popularité nouvelle à un focus placé principalement sur l’ingrédient :

« Il y a une énorme tendance sur l’ingrédient actif de type dermato — les ingrédients que l’on peut retrouver dans la peau comme les vitamines C, A, l’acide hyaluronique, les céramides… Et même ceux qui ne sont pas présents naturellement dans l’épiderme mais qui sont très actifs comme l’acide salicylique ou l’acide azélaïque. Finalement, la niacinamide s’intègre là-dedans parce que c’est l’une des molécules les plus interessantes car plus globale et mieux tolérée.

Petit guide de la niacinamide

La niacinamide peut à la fois être utilisée en sérum ou en booster, pour offrir à la peau, une véritable cure à hauteur de 10% voire 15%.

« Sous forme de sérum, quelques gouttes suffisent pour l’ensemble du visage avant l’application du soin hydratant », indique Nassim Hamek, responsable du développement chez Typology, à Marie-Claire. « Pas particulièrement sensible à la lumière ni à l’oxydation, et non photosensibilisante, elle peut être appliquée de jour comme de nuit. »

Au-delà de l’utilisation de l’actif pur, vous pouvez aussi retrouver la niacinamide dans des nettoyants pour le visage, des crèmes hydratantes à base d’eau, des lotions et même des sérums. On peut même la distinguer dans des SPF car elle dispose de bienfaits photoprotecteurs.

En revanche, si vous achetez l’actif pur et que vous voulez le diluer dans une formule, restez attentive : la niacinamide se dilue très mal avec les formules huileuses.

Maintenant que vous savez tout, vous pouvez vous y mettre ! Go !

