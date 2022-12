Huile de coco pour les cheveux : bienfaits et conseils d’utilisation

L’huile de coco fait partie des huiles végétales les plus couramment utilisées pour sublimer tous les types de cheveux. Comment l’adopter pour un maximum de nutrition ? Quels sont ses bienfaits ? Voyons ça ensemble.

Hydratante, nourrissante, protectrice… L’huile de coco a de nombreuses vertus lorsqu’on l’applique sur les cheveux. Mais saviez-vous que l’on prête également à cette huile des bienfaits qu’elle n’a pas ? Voici tout ce que vous devez savoir et bien plus encore sur l’huile de coco.

Quels sont les bienfaits de l’huile de coco sur les cheveux ?

L’huile de coco dispose de nombreux bienfaits pour les cheveux.

Elle nourrit et hydrate

Grâce à sa composition faite à 50% d’acide laurique, l’huile de coco parvient à pénétrer la fibre capillaire et à la nourrir en profondeur. Parce qu’elle est relativement protectrice grâce à un effet filmogène, elle empêche les agressions extérieures d’abîmer les cheveux en les tapissant d’un voile protecteur.

Elle fortifie la fibre

L’huile de coco permet de gainer et de fortifier la fibre. Comment ? Grâce à sa composition riche en vitamine E (stimule la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu), en vitamine K et en fer. Des éléments qui permettent de booster la fibre et de la rendre plus résistante face aux différentes agressions du quotidien.

Elle maintien l’étanchéité du film hydrolipidique

Lorsqu’elle est appliquée sur le cuir chevelu, l’huile de coco recouvre la zone d’un film protecteur qui permet de lutter contre les agressions. Shampoing trop agressif, eau trop calcaire, séchage ou rinçage trop chaud… Avec ses capacités filmogènes, elle agit comme une véritable protection afin d’éviter que le film hydrolipidique perde de son étanchéité.

Elle lisse la fibre

Parce qu’elle est très nourrissante et riche en acides gras, l’huile de coco lisse la fibre tout en apportant brillance et éclat. Mais ce n’est pas tout ! Elle facilite également grandement le démêlage pour que cette corvée n’en soit plus une.

Les fausses propriétés de l’huile de coco

Si l’huile de coco excelle dans certains domaines, on lui prête également des propriétés qu’elle n’a pas.

L’huile de coco fait pousser les cheveux

Ce n’est pas parce que la présence de vitamine E dans l’huile de coco fortifie la fibre qu’elle fait pousser les cheveux pour autant. En favorisant la bonne santé de certains types de cuir chevelu, elle va rendre le crinière plus résistante face aux agressions du quotidien mais n’impacte pas directement la pousse.

L’huile de coco éclaircit les cheveux

On ne sait pas vraiment d’où ça vient, mais l’huile de coco a parfois la réputation d’éclaircir les cheveux. Disons-le : il n’en n’est rien. Si vous souhaitez obtenir ce type de résultat, misez plutôt sur la camomille, le citron ou le miel (même si ce type de traitement peut grandement abîmer la fibre capillaire).

Comment utiliser l’huile de coco pour les cheveux ?

Il existe 3 façons différentes d’utiliser de l’huile de coco sur vos cheveux.

L’huile de coco en masque capillaire

Pour réaliser le fameux bain d’huile, il est grandement conseillé d’utiliser de l’huile de coco. À appliquer délicatement à la fois sur les pointes et le cuir chevelu (s’il n’est pas sensible et réactif), vous pouvez la laisser poser au minimum 1h et au maximum toute la nuit sous une charlotte prévue à cet effet ou du film plastique. Une fois que ce temps est écoulé, il ne vous reste plus qu’à rincer et à effectuer votre shampoing classique pour retirer les résidus d’huile.

L’huile de coco en soin quotidien

Si vous avez du mal à vous coiffer ou que vos cheveux ont tendance à faire des frisottis, vous pouvez utiliser de l’huile de coco en soin quotidien. Comment ? En l’appliquant en fine couche directement sur cheveux secs (mais pas sur le cuir chevelu), avant ou après le coiffage (mais surtout pas avant de passer un fer à lisser ou à friser sur vos cheveux).

L’huile de coco comme démêlant

Se démêler les cheveux est un acte facile pour certaines et particulièrement difficile à vivre pour d’autres. Si vous faites partie de cette dernière catégorie, sachez que l’huile de coco (en petite dose) est un excellent démêlant naturel. Il suffit d’en appliquer sur les longueurs et de s’armer d’un peigne à larges dents pour se débarrasser des noeuds sans peine.

Quand appliquer l’huile de coco dans la routine des cheveux ?

Comme on vous le disait plus haut, il n’y a pas de règle. Tout dépend de votre nature de cheveux mais aussi de vos besoins ! Si vous avez du mal à vous démêler les cheveux, vous pouvez utiliser de l’huile de coco en soin quotidien pour faciliter leur coiffage. Si vous avez plutôt besoin d’un soin profond, dans ce cas, vous pouvez opter pour un bain d’huile, à effectuer une fois par semaine.

Quelles sont les contre-indications à utiliser de l’huile de coco pour ses cheveux ?

Si l’huile de coco est très bénéfiques sur les pointes et les longueurs, certains cuirs chevelu (sensibles et réactifs) ne supportent pas très bien son côté occlusif et filmogène. Pourquoi ? Eh bien parce qu’en recouvrant la zone d’un film protecteur, il va empêcher les pores de faire leur travail d’évacuation naturelle du sébum et des cellules mortes. Résultat ? Le cuir chevelu peut se déséquilibrer.



Si vous avez les cheveux naturellement mixtes à gras, dans ce cas, l’application d’huile de coco au niveau de votre cuir chevelu n’est également pas conseillée.

Comment choisir son huile de coco ?

Pour que l’huile de coco conserve tous ses bienfaits, elle doit être extraite à froid (sans étape de raffinage) par pression de la chair de la noix de coco. À choisir bio de préférence, elle doit avoir conservé toute sa richesse et ses propriétés pour offrir aux cheveux une bonne dose d’acide laurique, des acides gras saturés qui possèdent une affinité avec la kératine. Vous savez tout !

Crédits de l’image de une : @Diana Kuleniuk.