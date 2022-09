Cardi B ne jure que par l’eau d’oignon pour prendre soin de ses cheveux, et on est à ça de tester !

L’eau d’oignon permettrait de renforcer les cheveux, de les faire briller et d’apaiser les irritations du cuir chevelu.

L’eau d’oignon remplacera-t-elle un jour l’eau de riz sur nos cheveux (et dans nos cœurs) ? Si elle a de quoi étonner, cette astuce plébiscitée par la rappeuse Cardi B comme traitement « maison » pour sublimer sa longue chevelure, n’a pourtant rien de farfelue. En effet, l’oignon regorgerait de bienfaits pour le cuir chevelu et pour les longueurs. On vous explique.

« Les deux dernières fois que je me suis lavé les cheveux, j’ai fait bouillir des oignons dans de l’eau que j’ai ensuite utilisée pour rincer mes cheveux. Je faisais ça il y a six ans quand j’ai commencé à vouloir faire repousser mes cheveux, mais j’ai arrêté par flemme. Ça ne sent rien et ça rend les cheveux brillants. »

Quels sont les bénéfices de l’eau d’oignon pour les cheveux ?

L’eau d’oignon est riche en nutriments qui, sur le papier, sont très intéressants pour la santé des cheveux et de la peau: elle contient des antioxydants et des vitamines, mais elle est aussi anti-inflammatoire et anti-microbienne, ce qui aurait pour bénéfice de favoriser la pousse mais aussi de rééquilibrer le cuir chevelu, d’apaiser les démangeaisons et de faire disparaître les pellicules.

Malgré tout, il est important de garder à l’esprit que, même si ses adeptes sont convaincus de ses bienfaits, les effets de l’oignon sur les cheveux ont peu été étudiés.

La dermatologue Jodi LoGerfo explique au magazine Byrdie :

Il y avait une petite étude publiée dans le Journal of Dermatology qui a testé le jus d’oignon comme traitement de l’alopécie areata (ndlr, un type de perte de cheveux auto-immune aussi appelé pelade). Elle a conclu que le jus d’oignon était efficace pour induire la croissance des cheveux, mais le mécanisme par lequel cela fonctionnait n’était pas clair. L’inconvénient était que l’étude contenait un très petit nombre de participants.

Au mieux, les cheveux gagnent en brillance, en force et en précieux millimètres, et au pire… rien du tout ! À part peut-être une légère odeur de pissaladière qui nous suivrait à la trace…

Comment fabriquer de l’eau d’oignon pour les cheveux ?

Pour créer son eau d’oignon à la maison, il y a plusieurs possibilités. Celle de Cardi B, qui consiste à faire bouillir des quartiers d’oignon (jaunes ou rouges, peu importe) puis à récupérer l’eau de cuisson infusée, est la plus simple, mais il en existe d’autres.

Certaines personnes râpent l’oignon (ou le passent au mixeur) puis pressent la pulpe dans une passoire, placée au-dessus d’un bol, pour en récupérer le jus qu’elles diluent ensuite dans un volume d’eau, et d’autres laissent le bulbe infuser toute la nuit dans un bocal de Château-La-Pompe.

Comment utiliser l’eau d’oignon pour les cheveux ?

Le précieux liquide, qui se garde jusqu’à cinq jours au réfrigérateur, peut être utilisé comme traitement pré-shampoing pour le cuir chevelu ou comme eau de rinçage, mais il peut aussi servir à customiser son shampoing habituel en mélangeant une cuillère à soupe d’eau d’oignon avec une noisette de produit capillaire, juste avant de se laver les cheveux.

Comme l’explique le docteur LoGerfo au magazine Byrdie, le vrai challenge n’est pas de réussir à l’appliquer correctement, mais plutôt d’en supporter l’odeur ! L’ajout de jus de citron, d’eau de rose ou de vinaigre de cidre peut aider à masquer le parfum puissant de la plante, tout en favorisant un cuir chevelu sain. Quelques gouttes d’huiles essentielles de romarin à cinéole (proscrite pendant la grossesse et l’allaitement), de lavande vraie ou d’ylang ylang III peuvent aussi être envisagées pour limiter les effluves de l’oignon.

