Vous connaissez LVMH et Kering ? Tapestry veut devenir leur concurrent au pays des géants du luxe

Si les groupe les plus puissants du luxe sont Français (la famille de Bernard Arnault avec LVMH et celle de François-Henri Pinault avec Kering), un autre veut désormais peser dans la balance : Tapestry, qui détient déjà Coach et acquiert désormais Michael Kors et Versace.

Le luxe a longtemps été une histoire de famille très européenne. Aujourd’hui, y triomphe LVMH, avec à sa tête Bernard Arnault qui prépare déjà sa retraite en nommant chacun de ses enfants à la tête d’une de ses maisons comme Dior, Tiffany, Tag Heuer ou encore Louis Vuitton. François-Henri Pinault le talonne avec son groupe Kering qui détient Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, ou encore Alexander McQueen. Compte également le groupe suisse Richemont qui possède Alaïa, AZ Factory (marque lancée par Alber Elbaz juste avant sa disparition), Chloé, Delvaux, Cartier ou encore Van Cleef & Arpels. Mais voilà qu’un géant venu des États-Unis tentent de s’imposer : Tapestry.

Tapestry, maison mère de Coach vient de signer l’acquisition de Capri Holdings, groupe propriétaire de Michael Kors et Versace. La transaction à 8,5 milliards de dollars (soit environ 7,7 milliards d’euros) s’est confirmée le 10 août 2023, officialisant la formation du plus important groupe de luxe états-unien, rapporte l’AFP notamment relayée par Fashion Network. Dans un communiqué Instagram, le groupe fraîchement agrandi se réjouit ainsi :

« Une nouvelle ère dans le monde du luxe et de la mode : aujourd’hui est un jour de transformation pour Tapestry. Nous avons convenu d’acquérir Capri Holdings, un groupe mondial de mode de luxe composé des marques renommées Versace, Jimmy Choo et Michael Kors. En unissant nos six marques puissantes, complémentaires et différenciées, nous créerons une nouvelle et puissante maison de marques mondiales emblématiques de luxe et de mode.

Nous avons pour mission de créer des univers de marque uniques qui se connectent émotionnellement avec les consommateurs. L’héritage italien emblématique et la confiance audacieuse de Versace, l’esprit glamour et audacieux de Jimmy Choo et le style de vie Jet Set de la marque de mode de luxe Michael Kors seront d’excellents ajouts à notre entreprise. Cette acquisition planifiée apportera encore plus d’innovation et de savoir-faire aux marques de luxe et de mode préférées des consommateurs alors que nous investissons dans de nouveaux matériaux, de nouvelles zones géographiques, de nouvelles expériences de marque immersives – tout cela à travers l’objectif de la direction créative unique et de la voix distinctive de chaque marque.

Nous accueillerons certains des meilleurs talents au monde et notre société combinée de 33 000 employés créera des opportunités de carrière dans toute l’organisation. Nous sommes impatients d’accueillir les employés passionnés de Capri Holdings du monde entier dans la famille Tapestry. »