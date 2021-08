Vous voulez savoir quel sac de luxe choper en seconde main ? TikTok a la réponse

Les sacs qui deviennent progressivement viraux sur TikTok entraînent des hausses de prix sur le marché de la seconde main. Un mécanisme bon à connaître si on veut se procurer un modèle en passe de devenir à la mode… ou en faire un luxueux business.

Si TikTok peut paraître imprévisible, il y a toujours moyen d’y apprendre de nombreux conseils et astuces, y compris sur les sacs de seconde main dont la cote risque de monter prochainement — une science beaucoup plus prévisible qu’il n’y paraît !

La viralité sur TikTok se traduit en hausse de prix sur le marché de la seconde main

D’après le dernier rapport du site marchand d’occasion mode The RealReal, la génération Z (née après 1995) compte parmi les clients les plus actifs : elle achète de plus en plus, avec une croissance qui augmenterait de façon constante de 33% d’année en année. Et ce de façon plutôt réfléchie, peut-être en partie grâce aux connaissances (qui se partagent facilement sur TikTok) concernant les maisons de luxe à connaître, dont les pièces valent relativement leur prix, et celles à éviter, qui misent davantage sur le marketing que sur la qualité de leurs produits.

Sans doute à la fois dans un souci de budget mais aussi d’éthique et d’environnement, le choix de la seconde main apparaît comme le plus raisonnable et stylé pour la GenZ hyper-connectée et engagée. Et ce choix peut également être influencé par ce qui devient à la mode sur TikTok, si l’on regarde de plus près la chronologie des tops de vente et leur hausse de prix !

Comme le relève le média Refinery autour de ce rapport de The RealReal, TikTok s’est récemment passionné pour le sac Jackie de Gucci créé en 1961 par la maison florentine, et nommé ainsi en référence à la première dame Jackie Kennedy.

Alors que les vidéos d’unboxing (déballer ses articles), d’astuces de rénovation, d’association de pièces et d’expertise pour éviter la contrefaçon se multipliaient sur la plateforme de vidéos autour du mot-clé #guccijackie1961, c’est la demande qui augmentait de 50% sur The RealReal de 2020 à 2021, faisant mécaniquement grimper le prix de revente de 65% aussi.

Anticiper les hausses de prix pour faire de bonnes affaires

De quoi permettre aux personnes vraiment intéressées et plutôt malines de voir venir la tendance et d’acheter un modèle à un prix raisonnable avant qu’il ne soit trop convoité ! Et pourquoi pas le revendre une fois la tendance vraiment installée, en faisant une sacrée plus-value…

Même trajectoire pour le sac Multi Pochette de Louis Vuitton, particulièrement viral sur TikTok autour du hashtag #LVPochette. De l’an dernier à aujourd’hui, la demande pour ce modèle sur The RealReal a augmenté d’environ 47%, ce qui a généré une augmentation de son prix d’environ 137%.

C’est donc une tendance intéressante à garder en tête pour les fans de mode de luxe et de seconde main afin de pouvoir anticiper les hausses de prix qui ne tardent jamais à arriver quand un sac devient soudainement populaire sur TikTok.

Les affaires sont les affaires, après tout.

À lire aussi : Pourquoi les hausses de prix du luxe rassurent les super-riches

Crédit photo : captures d’écran des comptes TikTok de @charlesgross ; @justineerica_ ; @wearescott