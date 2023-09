Quand votre date Tinder vole vos chaussures de luxe : la folle histoire TikTok autour des Tabi de Margiela

Quand on ramène un date Tinder chez soi, on peut craindre pour son intégrité physique bien sûr, ou un petit larcin discret, mais on ne pense pas forcément qu’on puisse nous piquer une paire de souliers de luxe. C’est ce qui est arrivé à @nextlevellexuss qui le raconte dans une vidéo publiée sur TikTok le samedi 2 septembre 2023 et en train de devenir virale dans la bulle des modeux·e·s :

Girls and gays of TikTok please get to work 😭 #nycdating #tinderhorrorstories #hingedating #margielatabis #nyc #greenscreen

« Mesdames de New York City, faites vraiment attention : cet homme est sur Tinder et Hinge, et va vous voler. Voici l’histoire de comment ce bâtard a volé mes Mary-Janes Tabi que mon père m’avait offertes pour mon anniversaire.

J’ai croisé ce bel homme dans la rue, nos regards se sont croisés, et c’est tout. Le soir même, il m’écrit sur Tinder car on y avait matché par le passé, ce dont je ne me souvenais pas. On papote, décide d’aller prendre un verre ensemble, on s’entend bien, et il insiste pour me revoir.

On a un deuxième date, il rentre chez moi, et on couche ensemble. En discutant, il me raconte qu’il a vraiment très envie d’avoir des Tabi, et je lui dis que j’en ai. Le lendemain matin, […] il prétexte vouloir lancer une playlist Spotify depuis mon téléphone. Il utilise mon portable, et finit par me le rendre en disant qu’il ne retrouve pas sa playlist, puis qu’il doit partir.

Après son départ, je bossais sur mon ordi, et mon regard se perd sur mon étagère à chaussures où je constate qu’il me manque une paire. Non pas les bottines Tabi qu’il m’a dit vouloir, mais mes Mary-Janes Tabi. Je fouille partout chez moi et ne les trouve pas. Je me dis que je vais lui demander s’il sait où j’ai pu les mettre sans l’accuser de vol, mais quand je cherche son profil sur Tinder, je constate qu’il a supprimé le match ! Donc je ne peux plus lui écrire. Et là je me dis, oh non, il a vraiment volé mes chaussures. Je cherche dans mon historique d’appel son numéro, et je réalise qu’il l’a supprimé ! C’est sûrement ce qu’il faisait quand il a prétexté chercher sa playlist Spotify.

La morale de l’histoire, c’est ne couchez surtout pas avec Joshua, c’est une tête de bite. Et si vous savez qui c’est, où il vit, ou n’importe quelle autre information utile, dites-moi car je mérite réparation, je veux retrouver mes putains de chaussures. »