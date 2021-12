Entre sensualité et malaise, les notes vocales sont-elles l’avenir des appli de rencontres ?

L’application de rencontres Hinge, comme bien d’autres, offre maintenant la possibilité d’enregistrer des vocaux pour pimenter son profil. Une fonctionnalité devenue virale qui a peut-être de l’avenir…

Je sais, je sais. La plupart des applications de rencontres ont intégré l’audio depuis belle lurette, ne serait-ce qu’à travers l’option d’appels ou de chat vidéo. D’autres se sont même entièrement développées autour du concept de l’audio.

Mais Hinge, avec ses 6 millions d’utilisateurs et utilisatrices actives par mois, a fait le buzz en accueillant début octobre une nouvelle fonctionnalité qui permet d’enregistrer de courts messages audios pour répondre aux questions qui complètent les profils. Une option un poil moins awkward que celle de pouvoir discutailler au téléphone un parfait inconnu !

La popularité de la fonction est telle que des compilations des audios les plus cringe ou les plus drôles inondent TikTok et Twitter — si bien que celles et ceux qui étaient sur le point de supprimer l’appli se sont ravisés pour faire partie du délire.

Susurre-moi ton plat préféré

Que celles et ceux qui ne supportent pas d’entendre leur voix passent leur chemin. Pour les autres, vous risquez d’être tentés de télécharger l’appli de rencontres pour tester sa nouvelle fonction virale ! Il faut dire que l’option permet de compléter, sans trop d’effort, les bios boring qui se résument à une enfilade d’émojis cryptiques ou des disquettes de charos…

L’engouement est tel que sur TikTok, les compilations des meilleures réponses audios de l’appli pleuvent, toujours précédées de la mention : « j’allais supprimer Hinge, mais ils ont ajouté la fonction audio. »

La plupart des best of émanent de femmes qui tentent de montrer à quoi elles sont confrontées sur le marché de la rencontre. Et les audios des prétendants sont… sans surprise, au pire très lourds, au mieux uniques !

Aux questions comme « qu’est-ce qui te séduit ? » ou « quel est ton talent caché ? » répondent des vocaux de 30 secondes souvent déroutants, parfois dégoûtants, mais aussi mignons ou à l’humour très fin.

Selon l’app, 13% des nouveaux utilisateurs et utilisatrices ont créé leur profil à l’aide d’un message vocal et 46 % des utilisateurs de l’application ont écouté au moins un message vocal. Michelle Parsons, la directrice générale de Hinge, ajoute :

« Si vous imaginez le temps supplémentaire qu’il faut pour ajouter n’importe quel élément d’information à votre profil, c’est déjà un point de friction. Nous sommes donc très enthousiastes à ce sujet, et nous avons l’intention de continuer à aider les utilisateurs à en voir la valeur, et des choses comme celles qui deviennent virales sur TikTok nous ont certainement été très utiles ici. »

L’espace des applications de rencontre est particulièrement propice à l’audio viral. The Verge

Mais s’il existe déjà d’autres applications de rencontres qui misent sur l’audio, pourquoi Hinge est-elle la seule à tirer son épingle du jeu ? Probablement grâce aux compilations tendance sur TikTok, justement ! Et pourquoi sont-elles devenues si virales ? Sûrement pour la même raison que les contenus viraux deviennent soudainement populaires : un peu de hasard et beaucoup de potentiel drôle et relatable.

Le magazine The Verge explique :

« L’espace des applications de rencontre est particulièrement propice à l’audio viral — le contexte est primordial. Une personne prise au hasard qui vous donne son avis sur la meilleure pizzeria de New York ou, à tout hasard, sur son objectif de vie, est incroyablement ennuyeuse. Il n’y a pas d’enjeu : pourquoi cela m’intéresserait-il ? Mais si vous êtes plutôt en train d’évaluer si vous voulez littéralement rencontrer cette personne ou sortir avec elle, tout à coup, cette opinion devient essentielle. »

Le succès de Hinge serait donc dû au fait que l’appli offre la possibilité aux gens de flairer de manière plus poussée leurs potentiels matchs ? À défaut, en tout cas, l’option donne l’occasion de cringer plus fort !

Pourquoi la voix a-t-elle un pouvoir séducteur ?

Audios chelous mis à part, ces échantillons de voix donnent un avant-goût de la personnalité de l’auteur ou de l’autrice, surtout si la personne en question y ajoute une touche d’humour…

En effet, si les gens inscrits sur des applis de rencontres passent leur temps à évaluer les autres pour savoir s’ils ou elles colleront à leurs envies ou leurs traits de caractère, les plateformes ont tout intérêt à leur offrir le plus de données possible pour faire un choix.

« Nous voulons aider les utilisateurs à montrer davantage leur personnalité, leur authenticité, ce qui vient de leur voix — il est vraiment difficile de tricher sur sa voix », se targue la directrice générale de Hinge.

Ce que les hommes et les femmes hétérosexuels trouvent attirant dans une voix, c’est ce qu’elle peut avoir de familier. Molly Babel

Mais pourquoi la voix nous parle-elle autant ? Molly Babel, professeure au département de linguistique de l’université de Colombie-Britannique à Vancouver et coautrice d’une étude de 2014 sur l’attractivité vocale, a confirmé à Jezebel que les notes vocales pouvaient « augmenter la probabilité d’une connexion » :

« La voix est porteuse de beaucoup d’informations. Il y a tellement de choses qui sont ouvertes par ce signal vocal très, très riche que nous avons, et il y a des tas d’informations sociales dont les auditeurs peuvent tirer parti pour décider si oui ou non c’est quelqu’un avec qui ils aimeraient développer une relation. […] [La voix] véhicule tellement d’informations, comme l’âge, le statut socio-économique, l’éducation, et même le niveau d’investissement émotionnel dans cette conversation. »

La professeure ajoute même que ce que les hommes et les femmes hétérosexuels trouvent attrayant dans une voix, c’est ce qu’elle peut avoir de familier. On va vers ce qui nous ressemble, après tout !

Un ressort de séduction que d’autres applications ont également flairé, puisque des startups comme Beams et Pludo misent sur l’audio. Même Facebook s’y met et a annoncé la sortie de Soundbites, une future plateforme autour de courts clips audio à partager…

Du côté des applications de rencontres, certaines se lancent carrément dans le 100% audio, comme SwoonMe, Blink, Revealr ou Heart to Heart.

Alors, séduites ?

