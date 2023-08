Les premières images du nouveau Miyazaki sont là, et elles sont parfaites

En dépit d’une promotion internationale très discrète, Ghibli a dévoilé quelques images du Garçon et le Héron, le nouveau film de Miyazaki. Pour l’heure, le film n’a pas de date de sortie en France.

Avec Miyazaki, pas besoin de multiples bandes-annonces ou de synopsis à rallonge : quelques images suffisent pour faire chavirer notre cœur de nostalgie et d’impatience. Et pour cause : cela fait 10 ans qu’Hayao Miyazaki n’a pas sorti de film, depuis Le Vent se lève en 2013.

La joie de retrouver le style de Miyazaki

Si les studios Ghibli ont annoncé que Le Garçon et le Héron n’aurait aucun teaser, le studio nous a tout de même réservé une petite surprise en révélant des images du nouveau Miyazaki en avant-première. Un aperçu qui a de quoi rassurer les fans du maitre de l’animation, tant il nous immerge dans son univers en un clin d’oeil.

Jusqu’ici, on suivait grâce à Twitter les réactions du public japonais, qui avait eu la chance de voir le film avant tout le monde dès le 14 juillet 2023. Passionnés, les premiers avis sur le film laissaient présager une œuvre étrange, qu’il vaut mieux voir plusieurs fois, mais qui s’avère bouleversante sur le plan artistique et émotionnel.

Désormais, on peut enfin mettre quelques images sur ce projet mystérieux, décrit par certains comme « un rêve ». Sur Twitter, le compte TheGhibliFamily a dévoilé des images diffusées dans un livret par Ghibli :

Le Garçon et le Héron, de quoi ça parle ?

D’abord intitulé Comment vivez-vous ? puis rebaptisé Le Garçon et le Héron, le film est l’adaptation libre d’un roman de Genzaburō Yoshino publié en 1937. Son héros est un adolescent de 15 ans qui doit vivre avec son oncle après la mort de son père. Une expérience qui provoquera chez lui un bouleversement spirituel et le fera s’interroger sur le sens de la vie.

Le Garçon et le héros, de Miyazaki

Si le film ouvrira le festival international du film de Toronto le 7 septembre 2023, il faudra néanmoins s’armer de patience, car la date de sortie du film en France n’a toujours pas été dévoilée !

