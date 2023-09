Après son rachat, Ghibli, le studio de Miyazaki, se lance dans les séries TV et c’est une bonne nouvelle

Un vent de renouveau souffle sur Ghibli, avec de nombreux changements, dont son acquisition par le groupe japonais Nippon Television. À l’occasion de cette transformation en filiale de NTV, le président du studio a dévoilé plusieurs bonnes nouvelles, parmi lesquelles l’entrée de Ghibli sur le marché des séries animées.

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Après avoir annoncé que Le Garçon et le Héron ne serait finalement pas le dernier film d’Hayao Miyazaki, le studio Ghibli continue de nous surprendre. Un peu plus d’un mois avant la sortie de son nouveau film très attendu, le studio a révélé qu’il s’attaquait désormais à la petite lucarne, ouvrant désormais sa production aux séries animées.

Parce qu’Hayao Miyazaki reste aux commandes de l’aspect créatif

Doit-on redouter que le studio créé par Miyazaki en 1985 perde en qualité en démultipliant le nombre de ses productions ?

Si ces craintes semblent à priori légitimes, un point important a de quoi nous rassurer. En effet, le studio a récemment été racheté par Nippon Television (également appelé NTV), selon une publication datant d’il y a quelques jours. Si cette nouvelle n’est pas vraiment une surprise, c’est que les deux groupes étaient déjà liés par d’étroites collaborations : NTV comptait régulièrement parmi les principaux producteurs des films Ghibli.

De plus, le communiqué précise que NTV s’engage à « protéger en permanence le savoir-faire et les valeurs de la marque du Studio Ghibli », qui compte dorénavant comme l’une de ses filiales. Cette déclaration est accréditée par celle de Toshio Suzuki, le président et producteur de Ghibi. Ce dernier a annoncé dans Nikkei.com que la partie créative et artistique de ces productions serait toujours entre les mains du studio. NTV s’occuperait davantage de la partie consacrée à la gestion et aux finances. Dans la foulée, le président du studio a également révélé qu’il était question de films, mais aussi de séries télévisées :

Nous confierons toute la gestion à Nippon Television et nous nous concentrerons sur la création des œuvres. Nous allons non seulement produire des films, mais nous aurons aussi la possibilité de produire des séries télévisées.

Parce que la télévision est un retour aux sources pour Ghibli

En s’aventurant dans le paysage des séries animées, Ghibli est de retour en terrain conquis. Rappelons-nous qu’entre 1970 et 1985, Hayao Miyazaki signait déjà la création de plusieurs séries dont Conan, le fils du futur, Anne… la maison aux pignons verts, Lupin III ou encore la très célèbre Sherlock Holmes, dont le générique fera fondre de nostalgie les enfants des années 1990.

Reste un mystère : qui succèdera à Miyazaki ?

Si l’on en sait un peu plus sur l’avenir de notre studio d’animation préféré, une question majeure demeure en suspens.

Dans le communiqué annonçant que Ghibli est désormais une filiale de NTV, l’entreprise rappelle qu’elle est à la recherche d’un nouveau directeur depuis plusieurs années. La question de la succession n’est pas nouvelle, étant donné qu’Hayao Miyazaki est âgé de 82 ans, et son producteur Toshio Suzuki, de 75 ans.

À ce propos, on vous conseille chaudement de vous (re)plonger dans Never Ending Man, un documentaire fascinant sur Miyazaki. Le film raconte, non sans une pointe d’humour pince-sans-rire, combien la question de l’héritage est épineuse, étant donné l’exigence esthétique et éthique du maître, qui le rendent peut-être si irremplaçable…

Affaire à suivre. En attendant, rendez-vous en salles le 1er novembre pour s’émerveiller devant Le Garçon et le Héron.