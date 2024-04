Amy Winehouse : 3 oeuvres (film, livre et vidéo) bien meilleurs que Back to Black

Back to Black a beau ne pas être à la hauteur d’Amy Winehouse, prenons-le comme prétexte pour se plonger dans son œuvre et son histoire. Voici trois excellentes recommandations culturelles, pour (re)découvrir Amy Winehouse comme il se doit.

Ces jours-ci, on est assailli par les images publicitaires de Marisa Abela déguisée en Amy Winehouse pour la sortie de Back to Black, le biopic signé par la réalisatrice de Fifty Shades of Grey. À défaut d’aller voir ce film qui oscille entre ennui et indécence, saisissons une bonne occasion de se plonger dans l’histoire passionnante et révoltante d’Amy Winehouse. Après avoir lu et vu ces trois ressources qu’on vous reccomande chaudement, vous n’apprécierez que mieux la sensibilité bouleversante et le génie de sa musique.

Un film : Amy, d’Asif Kapadia (2015)

Couronné par un Oscar et un Bafta, entre autres récompenses, le documentaire d’Asif Kapadia montre que le documentaire est sans aucun doute la meilleure (et seule ?) manière de raconter Amy Winehouse. Inutile d’essayer, Amy est inimitable.

Une vidéo : L’histoire folle d’Amy Winehouse, de Seb (2023)

En une vidéo de 35 minutes, Seb réussit ce que Back to Black échoue à faire avec 2 heures et 300 millions de dollars à disposition.

Avec beaucoup de passion, de rigueur et surtout d’empathie, le youtubeur nous sert sur un plateau d’argent la meilleure introduction possible à l’envers du décor de l’œuvre d’Amy Winehouse. La réalisation, la musique et le montage donnent à sa vidéo des airs de contes qu’on écoute lové dans un plaid. Pourtant, on ne glisse pas dans le domaine du divertissement. Contrairement à Back to Black, on a conscience à chaque instant que ce récit n’est pas un spectacle mais la vie d’une femme frappée de plein fouet par la violence d’emprises psychologiques et physiques, du patriarcat, du capitalisme. 3,8 millions de vues largement justifiées.

Un livre : My Amy : The Life we Shared, de Tyler James

My Amy : The Life we Shared est signé par Tyler James, le meilleur ami d’Amy depuis l’âge de treize ans. Il dresse le portrait d’une amitié indéfectible ainsi qu’une étude dévastatrice sur les démons de la célébrité, l’addiction et l’auto-sabotage.

Pictured, Amy Winehouse and Tyler James in Mustique at Basil’s Bar

Sur Internet, de nombreux lecteurs confient que My Amy n’est pas seulement la meilleure ressource sur Amy Winehouse, mais le meilleur livre qu’ils aient lu.

