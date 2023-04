Black Mirror est de retour pour une saison 6 et se dévoile dans un trailer alléchant

Black Mirror, la série dystopique sera de retour en juin prochain sur Netflix, pour une sixième saison avec un casting trois étoiles.

Après quatre ans d’attente, Netflix a dévoilé mercredi 26 avril un premier trailer de la sixième saison de Black Mirror. Un nouveau chapitre qui promet son lot de récits dystopiques et angoissants, si l’on en croit cette première bande-annonce sous haute tension.

À lire aussi : Black Mirror saison 5, une belle leçon de diversité

Salma Hayek, Josh Hartnett, Monica Dolan au casting de Black Mirror saison 6

Et pour cette sixième saison très attendue, c’est un casting trois étoiles : Aaron Paul, Salma Hayek Pinault, Kate Mara, Michael Cera, mais aussi Josh Hartnett, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, ou encore Zazie Beetz.

Selon Charlie Brooker, créateur de la série, le ton de ce sixième volet sera toujours le même, « mais avec plus de détournements et plus de variété que jamais », promet-il.

Une bonne raison de binger le tout en juin prochain sur Netflix.