Nommés, invités, date et heure : tout savoir sur le programme alléchant des Golden Globes 2024

En attendant la cérémonie, diffusée sur Canal+ le lundi 8 janvier, on fait le bilan pour bien se préparer aux paillettes, au suspens et à la joie de voir nos œuvres et artistes chouchous récompensés. Un ultime combat entre Barbie et Oppenheimer, une nouvelle percée d’Anatomie d’une Chute et nos films et séries préférés de 2023 : voici tout ce qu’il faut savoir sur la 81ᵉ cérémonie des Golden Globes.

Le calendrier de la 81ᵉ cérémonie des Golden Globes s’est ouvert le 11 décembre 2023, date à laquelle ont été révélées les nominations. On apprenait alors que Barbie, le chef-d’œuvre de Greta Gerwig en tête de nos films préférés au cinéma cette année menait la danse avec pas moins de 9 nominations.

Il surpasse ainsi Killers of the Flower Moon, Pauvres Créatures ainsi son concurrent de toujours (qui décidément, n’arrive jamais à le dépasser), Oppenheimer. Ces trois films ont tous été nominés 7 fois. L’autre grand fait marquant de ces nominations, c’est la présence dans 4 catégories de notre chouchou Anatomie d’une Chute, la Palme d’Or boudée aux Oscars.

Les Golden Globes, c’est quoi ?

Vous avez entendu parler des Golden Globes un millier de fois, sans forcément savoir en quoi consiste cette prestigieuse cérémonie américaine. Chaque année depuis 1944, les Golden Globes mettent à l’honneur l’industrie du cinéma et de la télévision. Organisés par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), un groupe de journalistes et de critiques hollywoodiens, les Golden Globes sont parmi les distinctions les plus prestigieuses dans le domaine du divertissement. L’une des particularités de cette cérémonie est de récompenser à la fois les films et les séries au cours de la même soirée.

Si les Golden Globes sont un temps fort annuel particulièrement prisé des cinéphiles, c’est que la cérémonie est souvent considérée comme un avant-goût des Oscars, qui ont lieu quelques mois plus tard – cette année, ils auront lieu le 11 mars. Souvent, les deux cérémonies ont plusieurs œuvres et artistes nominées en commun.

En 2024, les Golden Globes accueillent deux nouvelles catégories

L’industrie du divertissement est en constante évolution, et les Golden Globes se mettent à la page. Cette année a de quoi marquer l’histoire de la cérémonie puisqu’elle marque la création de deux nouvelles récompenses : celle des films ayant eu une portée mondiale au box-office ou en streaming, et celle de la meilleure performance dans une émission spéciale de stand-up, comme l’a révélé Variety en septembre dernier. Pour la première catégorie, les titres en lice auront tous comme point commun d’avoir généré au moins 150 millions de dollars, dont 100 millions de dollars entre les frontières nationales. Parmi les nominés, on retrouve notamment Barbie, Oppenheimer, mais aussi Taylor Swift : The Eras Tour, le film de la tournée de la plus célèbre des country girl.

Quant aux films en streaming, Variety indique qu’ils seront « examinés sur la base de données provenant de sources reconnues de l’industrie ».

Quelles stars sont attendues aux Golden Globes 2024 ?

Au-delà du suspens, en attendant la remise des prix et le plaisir de voir ses oeuvres favorites récompensées, les Golden Globes, c’est aussi l’occasion de voir un joli parterre de célébrités qui n’ont souvent rien en commun si ce n’est d’être nos idoles. Cette année, la cérémonie accueillera notamment l’artiste qui a fait de 2023 son année, Taylor Swift, mais aussi notre couple Barbie préféré : Margot Robbie, Ryan Gosling. Seront également présents Oprah Winfrey, Amanda Seyfried, Michelle Yeoh, ou encore Will Ferrell qui seront présents pour remettre des prix sur la scène du Beverly Hilton, comme le rapporte CBS News.

Qui animera les Golden Globes 2024 ?

L’humoriste et comédien Jo Koy, dont plusieurs spectacles sont disponibles sur Netflix, animera la cérémonie 2024.

Les Golden Globes 2024, c’est où et quand ?

Les Golden Globe Awards auront lieu dans le prestigieux hôtel Beverly Hilton à Los Angeles, le dimanche 7 janvier à 20 heures. Aux États-Unis, ils seront diffusés en direct sur CBS et sur Paramount+.

Où et quand regarder les Golden Globes 2024 en France ?

En France, Canal+ est chargé de diffuser la 81ᵉ cérémonie des Golden Globes. L’émission devrait durer 3h15 et commencera à 2 heures du matin.

Toutes les nominations aux Golden Globes 2024 : qui seront les grands gagnants ?

Les films :

Meilleur film dramatique :

Anatomie d’une chute

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives – Nos vies d’avant

La Zone d’intérêt

Meilleur film musical :

Air

American Fiction

Barbie

Winter Break

May December

Poor Things

Meilleur film d’animation

Le Garçon et le Héron

Élémentaire

Spider-Man : Across the Spider-Verse

Suzume

Super Mario Bros

Wish

Prix du box-office

Barbie

Les Gardiens de la galaxie 3

John Wick 4

Mission : Impossible – Dead Reckoning Part 1

Oppenheimer

Spider-Man : Across the Spider-Verse

Super Mario Bros

Taylor Swift : The Eras Tour

Meilleur film en langue non anglaise

Anatomie d’une chute

Les Feuilles mortes

Moi, capitaine

Past Lives – Nos vies d’avant

Le Cercle des neiges

La Zone d’intérêt

Meilleure actrice dans un film dramatique

Annette Bening dans Insubmersible

Cailee Spaeny dans Priscilla

Carey Mulligan dans Maestro

Greta Lee dans Past Lives – Nos vies d’avant

Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller dans Anatomie d’une chute

Meilleur acteur dans un film dramatique

Andrew Scott dans Sans jamais nous connaître

Barry Keoghan dans Saltburn

Bradley Cooper dans Maestro

Cillian Murphy dans Oppenheimer

Colman Domingo dans Bayard Rustin

Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon

Meilleure actrice dans un film musical

Alma Pöysti dans Les Feuilles mortes

Emma Stone dans Pauvres Créatures

Fantassia Barino dans The Color Purple

Jennifer Lawrence dans Le Challenge

Margot Robbie dans Barbie

Natalie Portman dans May December

Meilleur acteur dans un film musical

Jeffrey Wright dans American Fiction

Joaquin Phoenix dans Beau is Afraid

Matt Damon dans Air

Nicolas Cage dans Dream Scenario

Paul Giamatti dans Winter Break

Timothée Chalamet dans Wonka

Meilleure actrice dans un second rôle

Danielle Brooks dans The Color Purple

Da’Vine Joy Randolph dans Winter Break

Emily Blunt dans Oppenheimer

Jodie Foster dans Insubmersible

Julianne Moore dans May December

Rosamund Pike dans Saltburn

Meilleur acteur dans un second rôle

Charles Melton dans May December

Mark Ruffalo dans Pauvres Créatures

Robert De Niro dans Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. dans Oppenheimer

Ryan Gosling dans Barbie

Willem Dafoe dans Pauvres Créatures

Meilleure réalisation

Bradley Cooper pour Maestro

Celine Song pour Past Lives – Nos vies d’avant

Christopher Nolan pour Oppenheimer

Greta Gerwig pour Barbie

Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon

Yorgos Lanthimos pour Pauvres Créatures

Meilleur scénario

Anatomie d’une chute

Barbie

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Past Lives – Nos vies d’avant

Pauvres Créatures

Meilleure musique originale

Le Garçon et le Héron

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Pauvres Créatures

Spider-Man : Across the Spider-Verse

La Zone d’intérêt

Meilleure chanson originale

Addicted to Romance dans She Came to Me

Dance the Night, I’m Just Ken et What Was I Made For ? dans Barbie

Peaches dans Super Mario Bros

Road to Freedom dans Rustin Bayard

Toutes les séries nominées aux Golden Globes 2024 :

Meilleure série dramatique

1923 (Paramount+)

The Crown (Netflix)

La Diplomate (Netflix)

The Last of Us (HBO/Pass Warner via Prime Video)

The Morning Show (Apple TV+)

Succession (HBO/Pass Warner via Prime Video)

Meilleure série comique

The Bear (FX/Disney+)

Ted Lasso (Apple TV+)

Abbott Elementary (ABC/ Disney+)

Jury Duty (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu/Disney+)

Barry (HBO/Pass Warner via Prime Video)

Meilleure actrice dans une série dramatique

Helen Mirren dans 1923

Bella Ramsey dans The Last of Us

Keri Russell dans La Diplomate

Sarah Snook dans Succession

Imelda Staunton dans The Crown

Emma Stone dans The Curse (Showtime/Paramount+)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Pedro Pascal dans The Last of Us

Kieran Culkin dans Succession

Jeremy Strong dans Succession

Brian Cox dans Succession

Gary Oldman dans Slow Horses (Apple TV+)

Dominic West dans The Crown

Meilleur acteur dans une série comique

Bill Hader dans Barry

Steve Martin dans Only Murders in the Building

Martin Short dans Only Murders in the Building

Jason Segel dans Shrinking (Apple TV+)

Jason Sudeikis dans Ted Lasso

Jeremy Allen White dans The Bear

Meilleure actrice dans une série comique

Ayo Edebiri dans The Bear

Natasha Lyonne dans Poker Face (Peacock / TF1)

Quinta Brunson dans Abbott Elementary

Rachel Brosnahan dans The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Selena Gomez dans Only Murders in the Building

Elle Fanning dansThe Great (Hulu)

Meilleur second rôle féminin

Elizabeth Debicki dans The Crown

Abby Elliott dansThe Bear

Christina Ricci dans Yellowjackets (Showtime/Canal+)

J. Smith-Cameron dans Succession

Meryl Streep dans Only Murders in the Building

Hannah Waddingham dans Ted Lasso

Meilleur second rôle masculin

Billy Crudup dans The Morning Show

Matthew Macfadyen dans Succession

James Marsden dans Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach dans The Bear

Alan Ruck dans Succession

Alexander Skarsgård dans Succession

Meilleure minisérie ou téléfilm

Acharnés (Netflix)

Lessons in Chemistry (Apple TV+)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

All the Light We Cannot See (Netflix)

Fellow Travelers (Showtime/Canal+)

Fargo (FX/Canal+)

Meilleur acteur dans une minisérie ou un téléfilm

Matt Bomer dans Fellow Travelers

Sam Claflin dans Daisy Jones & the Six

Jon Hamm dans Fargo

Woody Harrelson dans White House Plumbers (HBO/Pass Warner via Prime Video)

David Oyelowo dans Lawmen : Bass Reeves (Paramount+)

Steven Yeun dans Acharnés

Meilleure actrice dans une minisérie ou un téléfilm

Riley Keough dans Daisy Jones & the Six

Brie Larson dans Lessons in Chemistry

Elizabeth Olsen dans Love and Death (HBO Max/Canal+)

Juno Temple dans Fargo

Rachel Weisz dans Faux Semblants (Prime Video)

Ali Wong dans Acharnés

Meilleur second rôle féminin dans une minisérie ou un téléfilm

Harriet Sloane dans Lessons in Chemistry

Patti Yasutake dans Acharnés

Suki Waterhouse dans Daisy Jones & the Six

Chloe Bailey dans Swarm (Prime Video)

Allison Williams dans Fellow Travelers

Carla Gugino dans La Chute de la maison Usher (Netflix)

