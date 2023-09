Clip avec Sydney Sweeney, date de sortie… tout savoir sur le nouvel album des Rolling Stones, après 18 ans d’absence

À Londres, les Rolling Stones étaient réunis lors d’une conférence de presse ce mercredi 6 juin pour livrer de nombreux détails à propos d’Hackney Diamonds, leur nouvel album. Composé de 12 titres, ce dernier sera leur premier disque de chansons originales depuis 2005.

Le 20 octobre 2023 restera gravé dans l’histoire de la musique. C’est à cette date que l’on découvrira Hackney Diamonds, le nouvel album des Rolling Stones qui signent ainsi leur grand retour après 18 années d’absence.

Un premier clip avec Sydney Sweeney, la star d’Euphoria

Si les fans ont attendu longtemps le retour de leurs idoles, ces dernières se sont montrées généreuses à l’approche de la sortie de l’album. Réunis à Londres ce mercredi 6 septembre, Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood ont révélé des détails sur leur 24e album studio et ont même diffusé le clip de leur premier single, intitulé « Angry », désormais disponible sur YouTube. Les membres du plus célèbre des groupes de rock faisaient face à l’animateur de télévision et humoriste Jimmy Fallon dans le cadre d’une conférence de presse diffusée en live sur YouTube et suivie par des milliers de spectateurs à travers le monde. L’une des surprises que nous réservent les Stones est la présence dans « Angry » de Sydney Sweeney, étoile montante du cinéma révélée dans Euphoria, puis en tête d’affiche de la série White Lotus et du thriller Reality.

Cet opus qui comptera 12 titres, les Rolling Stones ont mis deux mois à le réaliser. « Nous l’avons réalisé rapidement », a expliqué Ron Wood, avant que Mick Jagger ne précise :

« Nous avons décidé de nous donner une deadline. Avec Keith et Ronnie nous avons dit, on le commence à Noël et on le termine pour la Saint-Valentin. Nous sommes entrés en studio en décembre, puis nous avons enregistré 22 morceaux assez rapidement. Nous l’avons terminé en janvier, et l’avons mixé en février. »

Le premier album de chansons originales en 18 ans

Si l’excitation et l’émotion sont à leur comble, c’est que le groupe n’a pas sorti de chansons originales depuis 18 ans avec « A Bigger Bang », qui remonte déjà à 2005. En 2016, les Stones avaient sorti un disque de reprises de blues. Ajoutez à cela que les fans les plus nostalgiques entendront la voix du regretté Charlie Watts, le batteur des Stones décédé en août 2021. Deux titres (« Live by the Sword » et « Mess it Up ») ont été enregistrés à ses côtés en 2019.

Outre la présence de Sydney Sweeney dans leur clip, on peut s’attendre à d’autres surprises en ce qui concerne cette fois les collaborations avec d’autres musiciens. Même si rien n’a été confirmé pour l’heure, les noms de Stevie Wonder et de Lady Gaga ont été évoqués pendant la conférence de presse.

Quant à une éventuelle tournée, aucune annonce n’a été faite, même si l’on a le droit d’espérer. On a même surpris Keith Richards confiant : « Travailler en studio ensemble, c’est le Graal mais jouer en live est un autre Graal. » Autant dire que l’on reste à l’affût et que l’on active toutes les alarmes sur nos applis de vente de ticket.

