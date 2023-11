Taylor Swift : une fan de 23 ans meurt sous 60° dans un concert où l’eau est interdite

Sur les réseaux sociaux, Taylor Swift s’est dite dévastée par la mort de l’une de ses fans, le 17 novembre, à Rio. La jeune femme faisait partie des milliers de spectateurs venus voir leur idole alors que les températures dépassaient les 58 degrés et que les organisateurs avaient interdit les gourdes et bouteilles d’eau.

On a parfois lu des réactions amusées face à l’engouement des fans brésiliens de Taylor Swift, dont on apprenait notamment que certains ont campé cinq mois devant le lieu de son concert pour être au premier rang le jour tant attendu. C’est pourtant un événement bien moins amusant et dramatique qui s’est produit, vendredi dernier, alors que des milliers de fans patientaient pour accéder au concert de la star.

Un concert sous des températures frisant les 60 degrés

Ce vendredi 17 novembre, à Rio de Janeiro au Brésil, une fan a perdu la vie lors du premier show brésilien du Eras Tour. La jeune Ana Clara Benevides Machado était âgée de 23 ans. Elle faisait partie des 60 000 spectateurs venus assister au show de Taylor Swift et a été victime par un arrêt cardio-respiratoire.

Si une enquête est en cours pour élucider les causes précises de sa mort, de nombreuses personnes affirment que la jeune femme a succombé à des conditions météorologiques extrêmes, les températures ayant atteint les 58,5 °C à Rio cette semaine, un chiffre bien loin des normales de saison.

Taylor Swift / image de ses fans au Brésil en attendant The Eras Tour

Les bouteilles d’eau interdites

La responsabilité des organisateurs du concert a immédiatement été questionnée : ces derniers avaient, en effet, interdit aux spectateurs d’apporter des gourdes ou des bouteilles d’eau, malgré ces températures insoutenables.

Plusieurs fans ont ainsi été témoins d’évanouissements, de vomissements dans le public. Pendant le spectacle, de nombreuses personnes ont également affiché le message « besoin d’eau » sur leur téléphone afin d’attirer l’attention de Taylor Swift, qui a interrompu le concert pour demander que de l’eau leur soit donnée.

Rapportant la parole de fans présents sur place, France Info a interrogé Yasmin Monteiro, une fan de 24 ans ayant qualifié la mort d’Ana Clara Benevides Machado de crime : « C’est absurde. Ce qui s’est passé est un crime pour manque d’organisation. On ne prive personne d’eau ».

Taylor Swift « dévastée »

Sur les réseaux sociaux, la pop star a diffusé une lettre écrite de sa main. Elle y confie être profondément « dévastée » : « Je me sens submergée par le chagrin lorsque j’essaye même d’en parler » a-t-elle déclaré, ajoutant « Je ressens cette perte au plus profond de moi, et mon cœur brisé est avec à sa famille et ses amis. »

Face à cette tragédie, le ministre brésilien de la Justice, Flavio Dino, a appelé tous les organisateurs d’événements à garantir l’accès des visiteurs à de l’eau potable. « Il est inacceptable que les gens souffrent, s’évanouissent et même meurent parce qu’ils n’ont pas accès à l’eau », a déclaré le ministre.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.