Tournée mondiale, box-office… Comment Taylor Swift est devenue milliardaire à 34 ans

C’est un club très fermé auquel Taylor Swift vient de faire son entrée. Avec un patrimoine désormais estimé à 1,1 milliard de dollars, « Tay Tay » est officiellement milliardaire, après une année 2023 historique, selon le classement annuel du magazine Forbes publié mardi 2 avril.

Ceci, uniquement grâce aux revenus tirés de sa musique, ce qui est une première pour un artiste. Et pour cause, en 2023, la chanteuse de 34 ans était partout.

Cinéma, tournée, et sorties d’album

Une fortune qui a été rendue possible d’abord grâce à son catalogue, estimé à 500 millions de dollars. Un montant qui a bondit après qu’elle ait réenregistré quatre de ses anciens albums, suite à un bras de fer avec son ancienne maison de disques qui refusait de lui revendre les droits d’enregistrement originaux.

Ensuite, sa tournée mondiale record, forte de 152 dates, The Eras Tour a généré des recettes de plus d’un milliard de dollars, octroyant à Swift quelques 360 millions de dollars en plus dans sa fortune. Une tournée qui n’est pas terminée, puisqu’elle se poursuit jusqu’au 8 décembre. D’ici là, il n’est pas impossible que Taylor Swift récolte encore quelques dizaines de millions de dollars dans son portefeuille.

Autre source de revenus (très) lucrative : le cinéma. La chanteuse a produit elle-même le film The Eras Tour, film-concert de sa tournée, qui a récolté 261 millions de dollars au box-office mondial. Et Forbes ne compte même pas les droits payés à Swift par Disney, estimés à environ 75 millions de dollars,pour diffuser le film sur sa plateforme de streaming.

Taylor Swift n’est pas la seule artiste musicale à être entrée dans le cercle très fermé des musiciens milliardaires, Jay-Z, Rihanna, et le chanteur Jimmy Buffett, décédé en septembre dernier, faisant eux aussi partie de ce « club ». Mais ces derniers doivent leur fortune à des activités sans rapport avec leur musique.

