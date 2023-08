Barbie : Greta Gerwig est la première réalisatrice de l’histoire à dépasser le milliard de dollars au box-office

Barbie entre dans l’histoire : en un peu plus de deux semaines d’exploitation, le film de Greta Gerwig a dépassé le cap très convoité du milliard de dollars générés au box-office à travers le monde.

Il lui aura fallu moins de trois semaines pour conquérir le milliard de dollars à l’échelle du monde. Ce dimanche 6 août, on a appris que Barbie avait passé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

D’autres réalisatrices ont franchi ce cap – mais toujours en duo

En quelques jours à peine, Barbie a dépassé tous ses concurrents, devenant le 2ème film de 2023 à atteindre le milliard de dollars de recettes mondiales, juste derrière Super Mario Bros. Sorti le 19 juillet en France et le 21 juillet aux États-Unis, le film totalise déjà 1,03 milliard de dollars dans le monde, dont 459 millions de dollars en Amérique du Nord.

À 40 ans, Greta Gerwig bat donc un deuxième record : après avoir réalisé le meilleur démarrage pour un film réalisé par une femme, la réalisatrice est aussi devenue la première a franchir le cap du milliard en solo. Avant elle, seules des réalisatrices travaillant en duo y étaient parvenu, comme Jennifer Lee pour La reine des neiges (co-réalisés avec Chris Buck) et Anna Boden, qui a réalisé Captain Marvel avec Ryan Fleck, comme le rappelle Variety.

Si cette nouvelle est encourageante et marquante dans l’histoire des femmes cinéaste, elle est aussi l’occasion de rappeler que la parité est loin d’être la norme à Hollywood. Sur les 250 films de 2020 ayant le plus gros budget, 18% à peine sont réalisés par des femmes, selon une étude du Celluloid Ceiling Report. Quant aux 100 films les plus rentables de l’année, seuls 16% sont l’œuvre d’une cinéaste. Espérons que Barbie ouvre la voie.

