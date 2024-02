Barbie a beau être nommé huit fois aux Oscars, l’absence de sa réalisatrice et son actrice principale, Greta Gerwig et Margot Robbie, a du mal à passer chez de nombreux observateurs. Pourtant, celle qui incarne l’iconique poupée a réagi aux choix de l’Académie des Oscars, expliquant que le phénomène Barbie était bien plus vaste qu’une simple statuette…

Le 23 janvier dernier, le verdict est tombé lors de l’annonce des nominations aux Oscars : bien que Barbie ait été nommé huit fois, la réalisatrice Greta Gerwig et l’actrice principale Margot Robbie étaient les grandes absentes du palmarès. Une décision qui a suscité l’incompréhension et fait couler beaucoup d’encre.

Au-delà des Oscars : Barbie, un phénomène historique

Lors d’une projection spéciale du film à l’Academy Museum de Los Angeles le 30 janvier, Margot Robbie était invitée à répondre aux questions de journalistes, comme le rapporte Deadline. L’actrice et productrice du film a alors témoigné sa résilience face aux nominations aux Oscars, déclarant : « Il n’y a aucune raison de se sentir triste quand on sait qu’on a autant de chance. » Rappelons-le, Barbie jouit d’une visibilité faisant date pour le féminisme et le cinéma. Dans l’histoire, il s’agit du seul film réalisé par une femme ayant dépassé le milliard de dollars au box-office, avec 1,4 milliard engrangés à travers le monde.

Greta Gerwig Barbie

Si Margot Robbie n’a affiché aucune peine face à cette absence aux Oscars, c’est qu’elle voit en Barbie, plus qu’un film, un phénomène : « J’ai l’intuition qu’il [le phénomène Barbie, ndlr] est plus grand que nous. C’est plus grand que ce film, c’est plus grand que cette industrie. »

« Nous avons cherché à faire un film qui changerait la culture, qui aurait un impact. On y est arrivé, et par certains aspects, c’est bien plus que ce que nous aurions pu imaginer. C’est vraiment la plus grande récompense que l’on puisse tirer de tout cela.

Pour l’heure, Barbie est toujours dans la course aux Oscars, notamment avec Ryan Gosling, nommé dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle, ainsi qu’America Ferrara, meilleure actrice dans un second rôle. Rendez-vous le 10 mars 2024 pour savoir si ce film-phénomène empochera une ou plusieurs statuettes.

