Greta Gerwig sera présidente du jury à Cannes, et c’est trois fois historique

Réalisatrice, scénariste et actrice aussi brillante dans le cinéma indépendant que pour les films à gros budget, Greta Gerwig présidera le plus prestigieux des jurys au festival de Cannes en mai 2024. Au-delà d’une reconnaissance plus que méritée pour une réalisatrice majeure dans l’histoire contemporaine du cinéma, cette nomination marque un triple record.

On le disait dans notre top des meilleurs films de l’année : Barbie est bien plus qu’un pur produit de marketing ou une simple comédie feel-good parmi d’autres et l’on ne cache pas notre joie d’apprendre que le festival de Cannes l’a compris. Cinéaste féministe au regard unique, Greta Gerwig a été choisie pour présider le jury officiel du festival lors de la 77e édition de la manifestation, qui aura lieu du 14 au 25 mai 2024.

Réalisatrice, actrice et scénariste « représentante d’une époque »

Pour Iris Knobloch, Présidente du Festival de Cannes et Thierry Frémaux, Délégué général, la décision de nommer Greta Gerwig relève de « l’évidence » tant cette dernière « incarne audacieusement le renouveau du cinéma mondial ».

Greta Gerwig

Dans le communiqué officiel cannois, Greta Gerwig est qualifiée d‘ »héroïne de nos temps modernes« et comme « la représentante d’une époque qui abolit les frontières et mélange les genres pour faire triompher intelligence et humanisme. » Le texte salue ainsi l’éclectisme de Gerwig, qui jongle entre les postes d’actrice, scénariste ou réalisatrice mais aussi d’un monde de cinéma à l’autre, brillant autant dans le cinéma indépendant que dans le blockbuster – Barbie est devenu le film le plus rentable du monde en 2023.

En présidant le jury de Cannes, Greta Gerwig marque trois fois l’histoire

En étant nommée présidente du jury cannois à 40 ans, la réalisatrice des Filles du Docteur March ou de Lady Bird multiplie les records.

Comme le rappelle le communiqué cité plus haut, Greta Gerwig est non seulement la toute première cinéaste américaine, mais aussi la plus jeune personnalité à occuper ce poste. En effet, Cannes n’avait pas connu une présidente aussi jeune depuis Sophia Loren en 1966, alors âgée de 31 ans. Ce n’est pas tout : Greta Gerwig est aussi la deuxième réalisatrice (après Jane Campion en 2014) et la deuxième américaine (après la comédienne Olivia de Haviland, en 1965) à présider le Jury.

Dans le communiqué, Greta Gerwig a exprimé son amour vibrant pour le cinéma et sa fascination pour Cannes :

« J’aime profondément les films. J’aime les faire, j’aime aller les voir, j’aime en parler des heures. En tant que cinéphile, Cannes a toujours été pour moi l’acmé de ce que le langage universel des films peut représenter. Se mettre dans un état de vulnérabilité, prendre place à l’intérieur d’une salle obscure remplie d’inconnus pour regarder un film nouveau, est ce que je préfère. Je suis bouleversée, enthousiaste et empreinte d’humilité de devenir la Présidente du Jury du Festival de Cannes.

Après une très belle 76ème édition présidée par le Suédois Ruben Östlund, rendez-vous du 14 au 25 mai 2024 pour découvrir quel film sera le digne successeur d’Anatomie d’une Chute de Justine Triet.

